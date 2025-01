Danko sa opäť chystá do Moskvy: Vycestovať má parlamentná delegácia spolu s premiérom, Rusko podľa neho potrebujeme

Slovenská delegácia sa vrátila z Moskvy, kam vycestovala v nedeľu 12. januára. O pobyte aktívne informoval šéf národniarov Andrej Danko, ktorý sa v stredu rozlúčil videom z Červeného námestia a večer informoval o tom, že slovenskí poslanci šťastne prileteli domov.

„Slovensko vďaka našej delegácii naviazalo opäť dôležitý dialóg s Ruskou federáciou. Či si to chceme priznať alebo nie, Ruská federácia je krajina, ktorú Slovensko potrebuje, aby zabezpečilo svojim občanom stabilitu, a to najmä tú energetickú. Rusko Úniu nepotrebuje, ale my Rusko naozaj potrebujeme,“ napísal na sociálnej sieti.

Andrej Danko sa po návrate vrátil ku koaličným povinnostiam a vystúpil na tlačovej konferencii, kde sa vyjadril nielen k ceste do Ruska, ale aj k odvolávaniu predsedu vlády.

Vyjadrenie k ceste

Andrej Danko na tlačovej konferencii uviedol, že sa viac nemieni zaoberať letom do Moskvy a tým, či Poľsko slovenskú delegáciu pustilo alebo nepustilo.

Šéf národniarov v skratke zhrnul svoje stretnutia. S Lavrovom sa podľa jeho slov rozprávali o riešení situácie na Ukrajine. „Je veľké množstvo ponúk od arabských štátov, ázijských, na rokovanie pána Trumpa a Putina. Oni vidia, že tú situáciu chcú riešiť, uvedomujú si, že ten prvý krok musí urobiť Ruská federácia a Spojené štáty americké. Ani Amerika, ani Ruská federácia relevantne pána Zelenského v týchto veciach asi brať nemôžu po tom, čo stvára,“ tvrdí Danko.

Vysvetľoval aj svoje videá z obchodov, podľa jeho slov je možné v Rusku kúpiť všetko. Tvrdí, že platy sú v Moskve podobné ako na Slovensku a stojí si za tým, že slovenská delegácia neurobila návštevou Ruska nič zlé. Podpredseda parlamentu tiež hovoril o plyne a o tom, že sa prezident Ukrajiny „zaťal“.

Danko sa vyjadril aj k ďalšej návšteve pri príležitosti osláv 9. mája. „Tlmočili nám pozvanie na 9. mája na úrovni parlamentu. Zatiaľ je dohoda, že by sme tam išli spoločne s premiérom. Premiér na úrovni svojej a parlamentná delegácia. Uvidíme, čo bude,“ priznal.

O odvolávaní

Andrej Danko priznal, že sa s premiérom Robertom Ficom rozprávali o otvorení mimoriadnej schôdze, ktorá sa má konať v utorok 21. januára.

„On sám (Robert Fico) si želá otvorenie schôdze, chceme konfrontovať postoje opozície, napätie v spoločnosti,“ povedal s tým, že nerozumie spolupráci PS s Igorom Matovičom.

Plánuje spoluprácu

Ako Danko uviedol pre ruskú agentúru TASS, Slovensko a Rusko plánujú v roku 2025 zvýšiť počet vzájomných návštev, pričom na slovenskom ministerstve kultúry sa už pripravujú pozvania pre predstaviteľov ruskej kultúry.

„Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Prvý krok urobil (slovenský) premiér (Robert) Fico,“ uviedol a pripomenul, že SNS má vo vláde tri ministerstvá – kultúru, cestovný ruch a šport a životné prostredie.

„Určite odporučím našim ministrom, aby uskutočnili vzájomné návštevy, ale je to v kompetencii vlády,“ odpovedal na otázku, aké konkrétne návštevy sú v pláne na rok 2025, píše TASR.