Danko končí návštevu videom z Moskvy: Stojím si za našou návštevou, Rusi nám to nezabudnú, vyhlásil

Slovenská delegácia, ktorú tvoria poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, odletela v nedeľu 12. januára do Moskvy. Ich návšteva končí. Ľudí na Slovensku informovali o svojej ceste predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí.

Rovnako to bolo i dnes, Andrej Danko sa prihlásil priamo z Červeného námestia, z ktorého poslal záverečný odkaz pred odchodom.

Rozlúčil sa

„Milí priatelia, odchádzame z Moskvy, a keď vidím, čo sa zase doma robí, neviem čo si myslieť, pretože nič zlé sme neurobili,“ povedal šéf národniarov s tým, že si uvedomuje, že „nie všetko musí byť prijímané, že je všetko v poriadku“.

Rusi sa podľa Danka zomkli a spoločne vzdorujú sankciám. Spomína aj ruský plyn, bez ktorého podľa neho Európa nedokáže fungovať.

Danko spomenul aj novinárov, menovite Petra Bárdyho. „Ak chcete nás zosmiešňovať, tak sa pozrite do zrkadla. Mnohí z vás sú práve smiešni,“ odkázal.

Dodal tiež, že za cestou do Moskvy si stojí, pretože práve slovenskí politici boli prvým európskym parlamentom po udalostiach na Ukrajine. „Rusi to nezabudnú a budú pomáhať našim podnikateľom a občanom. Máme mnoho spoločného. A ak chce niekto hovoriť, že to je zlý národ, ako môže zlý národ mať toľko kníh? Prial by som vám vidieť predajne kníh, obrovské obchodné domy. Ako môže zlý národ mať tak krásne umenie, tak šikovných športovcov?“ pýta sa Danko.

Na záver spomína aj prezidenta Ukrajiny Zelenského, ktorý je podľa neho zúfalý a „zneužíva konflikt na obohatenie veľkého počtu ľudí, ktorí nežijú na Ukrajine, ale vo veľkých vilách v Monaku“. Peniaze sa podľa neho na Ukrajine strácajú a konflikt Západu vyhovuje.

„Naša delegácia neurobila nič iné, len aby pomohla pozícii Slovenskej republiky. My nie sme podriadení Bruselu. A naši kritici, pozrite sa do zrkadla, pretože pre mňa ste zúfalci.“

Dankovu cestu do Moskvy kritizoval napríklad už spomínaný novinár Bárdy, ktorý napísal, že návštevu členov slovenského parlamentu by mohla využiť ruská propaganda. Ich cestu však nazval „prdom do Stromovky“.

Návštevu poslancov kritizovala aj najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko. „Pán Danko, poriadne sa po Rusku rozhliadnite. Okrem západných áut uvidíte aj chudobu, obmedzovanie ľudských práv a perzekúcie za nesúhlas s Putinovou politikou. Nevoďte ľudí za nos a hovorte o Rusku celú pravdu,“ odkázali podpredsedovi parlamentu.