Črtá sa dôležité spojenectvo: Ukrajinská delegácia navštívila Južnú Kóreu, výsledkom môže byť dodávanie zbraní Kyjevu

V stredu sa v hlavnom meste Južnej Kórey stretla ukrajinská delegácia s prezidentom Jun Sok-jolom. V Soule riešili prehlbovanie bezpečnostnej spolupráce. Južná Kórea je aktuálne desiatym najväčším exportérom zbraní na svete. Hovorí sa preto o tom, že sa pridá na stranu Kyjeva a poskytne mu vojenský materiál.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako vysvetľuje denník SME, hlavný zákon bráni Južnej Kórei posielať zbrane do aktívnych konfliktov. Avšak tým, že došlo k nasadeniu severokórejských vojakov bojujúcich po boku Ruska proti Ukrajine, Južná Kórea a Ukrajina majú spoločného nepriateľa.

Čo môže priniesť spojenectvo

Vynára sa preto niekoľko scenárov, ako by spojenectvo medzi Soulom a Kyjevom mohlo fungovať a pokračovať.

Podľa ukrajinského bezpečnostného experta z charitatívnej organizácie Come Back Alive, Mykolu Bieliskova, záujmom Ukrajincov je získať niečo významné. „Spravodajské informácie sú užitočné, ale vojakov či delostrelecké granáty nimi nezastavíte,“ hovorí.

Naráža tým na to, že Ukrajina potrebuje ďalšie dodávky zbraní, a k tomu by mohla pomôcť Južná Kórea. Na strane Ukrajiny stojí fakt, že vojna neprebieha na Kórejskom polostrove a proti Severokórejčanom bojuje miesto Južnej Kórey práve ona a v Európe.

„Ukrajina už teraz pomáha Južnej Kórei. Podobne ako v prípade Európy, aj v prípade Ázie Ukrajina robí tú najťažšiu prácu v konfrontácii s revizionistami,“ myslí si Bielieskov.

Južná Kórea teda aktuálne môže stáť pred otázkou, ako vyťažiť zo spojenectva s Ukrajinou a ako jej toto spojenectvo, ktoré môže priniesť napríklad spravodajské informácie, oplatiť.

Ukrajina by za to podľa vedúceho Inštitútu pre výskum európskej bezpečnosti Hliba Fiščenka mohla požadovať predovšetkým 155-milimetrové delostrelecké granáty.

Na to, aby mohol Soul dodávať na front zbrane, má dve možnosti, medzi ktorými by si musel vybrať. Prvou je zmeniť zákon o dodávaní zbraní. Druhá možnosť hovorí o tom, že by na dovoz zbraní využil tretie krajiny s tým, že by ich dodali na Ukrajinu.