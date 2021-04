Crew Dragon úspešne odštartovala smerom k ISS. Pozrite si jej štart

Kozmická loď Crew Dragon odštartovala v piatok z vesmírneho strediska na Floride k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), kam dopraví novú posádku SpaceX Crew-2. Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na svojej oficiálnej webovej stránke.

Misia s názvom Crew-2 zahŕňa amerických astronautov Shanea Kimbrougha a Megan McArthurovú, ako aj Akihika Hošideho z Japonskej kozmickej agentúry (JAXA) a francúzskeho astronauta Thomasa Pesqueta z Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Všetci už predtým do vesmíru leteli.

Ide o historicky druhú misiu SpaceXu k ISS odvtedy, čo Spojené štáty obnovili svoje vesmírne lety s ľudskou posádkou, a zároveň o prvú misiu, ktorej členom bude Európan.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK

— NASA (@NASA) April 23, 2021