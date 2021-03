Crasha Bandicoota už si môžeš nainštalovať a zahrať: Stojí ale nová mobilná hra za vybitú baterku?

Na dnešný deň vášniví hráči mobilných hier a predovšetkým legendárneho Crasha Bandicoota čakali viac ako na hociktoré iné. Práve dnes totiž vyšla dlho očakávaná mobilná hra Crash Bandicoot: On the Run!. Stiahnuť si ju môžu všetci používatelia mobilných zariadení s Androidom či iOS-om. Stojí však hra skutočne za vybitie baterky zariadenia?

Od dnešnej polnoci si milovníci mobilných hier našli v obchodoch s mobilnými aplikáciami dlho očakávanú novinku, ktorá mnohých vráti do detstva a čias, kedy sa na STV 1 vysielala legendárna relácia Maxihra. Po zbožných prianiach konečne došlo aj na ikonického hrdinu videohier Crasha Bandicoota a ten sa predstavuje vo vôbec prvej mobilnej hre určenej pre zariadenia s operačným systémom Android či iOS.

Novinku Crash Bandicoot: On the Run! ohlasovali vývojárske štúdiá Activision a King niekoľko mesiacov. Po zverejnení náhľadov to vyzeralo celkom sľubne, herná novinka ale napokon príliš neprekvapuje, čo je možné si pozrieť aj v prvých užívateľských recenziách.

Mobilná hra, ktorá príliš neprekvapí

Mobilná verzia známej hry z PlayStation, samozrejme, poteší najmä nostalgických používateľov, ktorí zariadenia PS nikdy nemali a Crasha poznajú zo spomínanej Maxihry. Tí, ktorí už nejednu obdobnú nekonečnú „behačku“ hrali, však zrejme zostanú sklamaní.

Nový Crash totiž v mnohom pripomína iné hry, predovšetkým rovnako populárnu behačku Subway Surfers, ktorá je ale prepracovanejšia. Crash Bandicoot: On the Run! ponúka známe prostredie, ale bez špecifického deja a vašou úlohou je tak len neustále utekať, zbierať jabĺčka a vyrábať si rôzne elixíry a podobné vecičky.

Prvý dojem môže tiež ovplyvniť aj pomalý beh niektorého z hlavných hrdinov (hrali sme za Crasha aj Coco) – tu by to mohlo ísť naozaj rýchlejšie a neustále pripomínanie toho, čo sa ako ovláda, pričom už po prvom prejdenom leveli je zrejme každému hráčovi jasné, ako má skákať, točiť sa, či ničiť nepriateľov na konci každého levelu, je otravné. Práve neustále brzdenia a pripomínania toho, čo má hráč robiť sú nesmierne rušivé a ničia zážitok z hrania.

Majitelia zariadení s Androidom sú sklamaní

Nejde o nič svetoborné, aplikácia má podľa mnohých aj množstvo bugov, ktoré hlásia najmä používatelia zariadení s Androidom. My sme pár levelov bez registrácie prešli na telefóne iPhone SE (2020) a musíme uznať, že až na pár detailov to išlo pomerne jednoducho.

Nevýhodou je, že ak chcete mobilného Crasha hrať, je nutné byť neustále pripojený na internet. Tu skôr odporúčame WiFi pripojenie, pretože aplikácia si sťahuje niekoľko aktualizácií a samotná mobilná hra zrejme bude „žrať“ veľa dát. Na ceste v MHD tak môžete na hranie novej hry skôr zabudnúť, čo je škoda.

Graficky je to ale naozaj skvele spravené a sme zvedaví, čo nás čaká v hre ďalej. Rozhodne to ale bude chcieť aj nejaké ďalšie vylepšenia do budúcna.

Zadarmo, ale viac dostanete, keď zaplatíte

Tak ako každá mobilná hra, aj Crasha Bandicoota si môžete stiahnuť voľne, ak však chcete lepší hráčsky zážitok, bez drobných investícií do rozšírení a všakovakých vecičiek sa nezaobídete. Tí, ktorým stačí základ, však budú spokojní a hejterov, žiaľ, neuspokojí nič.

Samozrejme, ani nás neteší to množstvo bugov, myslíme si, že vzhľadom na čas, ktorý vývojári strávili nad výrobou hry, mohol byť investovaný aj lepšie. Celý projekt je ale ešte na začiatku a vyzerá to, že do budúcna sa celý systém hry ešte zmení a k lepšiemu.

Hru Crash Bandicoot: On the Run! si môžete stiahnuť na podporované zariadenia buď z obchodu Google Play alebo AppStore. Či je vaše zariadenie kompatibilné sa dozviete priamo v aplikáciách.