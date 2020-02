Čoraz viac Slovákov je neplodných: Mladí muži majú horšie spermiogramy ako ich otcovia

V stredu na to poukázal odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, ktorý sa ako prvý zaoberal problematikou neplodnosti na Slovensku a pričinil sa o narodenie prvého dieťaťa na Slovensku pomocou spermií mimo tela ženy, Jozef Války.

Na Slovensku je podľa jeho slov neplodnosťou postihnutých 20 percent párov, pričom príčina je práve v mužovi, a to vo viac ako 45 percentách. U žien ide o 35 percent prípadov. Zároveň stúpa aj podiel kombinovaných príčin, dosahuje úroveň 60 percent. Odborník tvrdí, že pri liečbe zohráva najdôležitejšiu úlohu práve presná diagnostika.

„Trend je taký, že stúpa najmä mužská neplodnosť. Príčinou sú infekcie, genetický faktor, imunológia, vplyv prostredia a fajčenie,“ komentoval s dôvetkom, že úspešnosť liečby sterility je u mužov zároveň vyššia.

Na kvalitu spermií vplýva aj prostredie

Pripomenul, že neplodnosť je neschopnosť dosiahnuť otehotnenie do jedného roka u sexuálne aktívneho páru, ktorý nepoužíva žiadnu formu antikoncepcie. Války poukázal na to, že pri vzorke 2193 mužov vo veku 18 až 60 rokov z 57 okresov Slovenska sledovali možný vplyv prostredia na kvalitu spermií. Najhoršie priemerné výsledky spermiogramu mali muži Dolnom Kubíne, Ružomberku a v Prievidzi. Naopak, najlepšie výsledky mala Bratislava a krajské mestá.

Taktiež uviedol, že kým v roku 1990 sa v jednom mililitri mužského ejakulátu nachádzalo 40 miliónov spermií, v súčasnosti je to 15 miliónov. Odborník zároveň poukázal na to, že okrem presnej diagnostiky je potrebné používať liečebné metódy ohľaduplné voči novorodencovi a rovnako voči matke využívaním šetrných protokolov. Zároveň mieni, že by bolo vhodné prijať všeobecnú zásadu prenosu jedného embrya. “

Máme takú skúsenosť, že ak máme jedno embryo, máme takú úspešnosť, ako keď prenášame tri embryá,“ doplnil.

Spoločenské zmeny posúvajú možnosti otehotnenia

Podľa slov odborníka sú muži v liečbe neplodnosti doposiaľ diskriminovaní oproti ženám. Rovnako zdôraznil, že stúpa vek žien, ktoré sa chcú stať matkami, a to aj vo veku 50 rokov. „Spoločenská situácia je taká, že ženy sú prakticky odkázané na to, aby vyštudovali vysokú školu a sterilitu si idú riešiť vo veku nad 30 rokov,“ dodal s dôvetkom, že spoločenské zmeny posúvajú možnosti otehotnenia nad 30 rokov.