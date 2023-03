Ikonickú čokoládu dobre poznajú nakupujúci aj zo slovenských obchodov. Celá jej existencia sa spája s logom, na ktorom je vyobrazený vrchol hory Matterhorn – podľa turistov jeden z najkrajších vrcholov švajčiarskych Álp. Firma ho už ale nebude môcť používať.

Výroba sa presúva = logo sa mení

Ako píše Unilad, výrobu známej čokolády zastrešuje spoločnosť Mondelez Internetional, ktorá presúva časť svojej výroby mimo Švajčiarska. Nový dizajn má napodobňovať jedinečný trojuholníkový tvar a podľa hovorcu spoločnosti bude predstavovať modernizované horské logo, ktoré bude v súlade s geometrickou a trojuholníkovou estetikou. Čokoláda sa vyrába od roku 1908 vo švajčiarskom Berne, no po dlhých desaťročiach presunie časť výroby inde.

Pre slovenského spotrebiteľa by mohla byť zaujímavá informácia, že Toblerone presúva časť výroby na Slovensko, konkrétne do Bratislavy. Práve to je dôvodom, prečo museli výrobcovia pristúpiť k redizajnu zaužívaného loga. Švajčiarska legislatíva totiž jasne vymedzuje, kedy môžu firmy používať národné symboly a čokoláda do tejto kategórie viac spadať nebude.

Švajčiarsky zákon hovorí jasne

Ako ďalej uvádza Unilad, nový švajčiarsky zákon vstúpil do platnosti v roku 2017 a hovorí, že všetko jedlé, čo používa švajčiarske národné symboly, respektíve uvádza, že je švajčiarskej výroby, musí mať obsah švajčiarskych surovín vo výške aspoň 80 %. V danej krajine tiež musí prevládať aj väčšia časť výroby potravinových produktov, pričom najprísnejšie podmienky sa vzťahujú na mlieko – to musí byť 100 % švajčiarske.

Na obale sa tiež zmení aj drobný nápis, ktorý doteraz uvádzal „of Switzerland“. Po novom už na čokoláde nájdeme „established in Switzerland“, čiže v preklade založený vo Švajčiarsku.