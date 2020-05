Coca-Cola bude od roku 2023 v ekologickejšom šate. Ich fľaše sa rozložia v komposte do roka

Gigant sa však rozhodol pre niekoľko zmien a už čoskoro uvidíme Coca-Colu spolu so značkou Carlsberg v ekologickejších fľašiach, ktoré sa v komposte rozložia už v priebehu jediného roka. Záujem o ekologické balenie prejavila aj značka Danone.

Fľašky budú vyrábané z rastlinných materiálov

Ako informuje portál Unilad, Coca-Cola a Carlsberg spojili sily so spoločnosťou Avantium a už čoskoro budú v novom šate, a to vo fľaškách vyrobených z rastlinného materiálu, ktoré sa v prírode poľahky rozložia. Kým doteraz sa fľaše vyrábali za použitia fosílnych palív, tieto budú vyrobené z cukrov premenených na jednoduché chemické štruktúry. Nový materiál bude použitý na vytvorenie recyklovateľnej ochrannej vrstvy pri výrobe kartónových fliaš.

Odhaduje sa, že nápoje v nových fľašiach by sa mohli v regáloch obchodov ocitnúť už v roku 2023. Ako informuje The Guardian, Avantium pracuje na materiáloch, ktoré budú dostatočne odolné, aby v nich nápoj vydržal, zároveň však menej škodlivé pre životné prostredie. Testy zatiaľ ukázali, že v kompostéroch sa nová fľaša rozloží do roka, za bežných podmienok, napríklad v prírode, zas do niekoľkých rokov. Za ideálnych podmienok by však mal byť tento materiál vždy recyklovaný.

Množstvo plastového odpadu stúpa závratnou rýchlosťou

Avantium plánuje vyrábať spočiatku 5 000 ton rozložiteľného plastu z kukurice, pšenice či repy ročne. Očakáva sa však, že požiadavka po rozložiteľných plastoch bude postupne narastať a spolu s ňou bude rásť aj produkcia. Navyše, Avantium plánuje postupom času začať na výrobu používať udržateľné zdroje, napríklad biologický odpad, aby bol čo najmenej ovplyvnený globálny potravinový reťazec.

Ide o významný krok vpred, ako totiž informuje Surfers Against Sewage, znečisteniu množstvom plastov čelí každá jedna pláž na svete. Vedcom sa mikroplasty podarilo objaviť dokonca už aj v arktickej oblasti. Kým v roku 1950 ľudstvo vyprodukovalo 1,5 miliónov ton plastového odpadu, do roku 2016 toto číslo narástlo na 320 miliónov ton. Odhaduje sa, že do roku 2034 sa množstvo plastového odpadu zdvojnásobí.