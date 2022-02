Čo zvyknete raňajkovať vy? Vedci prezradili, prečo väčšina ľudí je každé ráno to isté jedlo

Kým niektorí si doprajú kráľovské raňajky, po ktorých potrebujú chvíľu len nečinne odfukovať, iní si vezmú len niečo malé a rýchle. Množstvo ľudí však má sklon raňajkovať celé roky vždy to isté jedlo. Vedci vysvetlili, prečo je to tak.

Prečo jeme na raňajky tie isté jedlá?

Často sa hovorí, že raňajky sú tým najdôležitejším jedlom dňa. No zvyčajne si na ne vyhradíme aj najmenej času. Ako píše portál Live Science, na raňajky si zvyčajne volíme jednoduché jedlá, ktorých príprava netrvá dlho a dokážeme ich aj rýchlo zjesť. Malo by to však byť zároveň jedlo, ktoré telu, ale aj mozgu pomôže prebrať sa po nočnom odpočinku. Zaujímavé je, že ak si ľudia nájdu pokrm, ktorý im na raňajky vyhovuje, sú ochotní držať sa ho celé roky. Prečo je to tak?

Súčasťou výskumu, ktorého výsledky boli publikované v časopise Appetite, sa stalo 1 275 Američanov a 2 624 Francúzov. Výsledky ukázali, že väčšina z nich jedla na raňajky to isté, pri obede a večeri však očakávali, že sa pokrmy budú obmieňať. Naše stravovacie návyky – vrátane toho, kedy a čo jeme, ovplyvňuje do značnej miery kultúra. Telo sa však riadi cirkadiánnym rytmom, ktorý mení naše správanie a fyziologické potreby.

Tisícky neurónov sa starajú o to, aby sme včas pocítili únavu a následne sa vo vhodnom čase ráno prebudili. Cirkadiánny rytmus teda ovplyvňuje aj to, kedy sme hladní, na čo máme chuť a aké porcie jedla si doprajeme. Vedci už v predchádzajúcich výskumoch zistili, že jedlo si vyberáme okrem toho na základe dvoch dôležitých faktorov, a to podľa toho, do akej miery je to praktické a do akej miery nám to spôsobuje potešenie.

Praktickosť vyhráva nad pôžitkom

Čo sa týka výsledkov výskumu, tie ukázali, že 68 % účastníkov konzumuje na raňajky to isté jedlo aspoň dvakrát týždenne. Francúzi dokonca raňajkovali to isté jedlo ešte častejšie (v 73 % prípadov). V porovnaní s raňajkami, na večeru jedli ľudia ten istý pokrm len v 9 % prípadov (častejšie sa pokrm opakoval u Američanov – 16 % prípadov).

Podľa autorov štúdie tento jav vysvetľuje fakt, že ráno sa väčšinou ponáhľame a nemám čas chystať a konzumovať náročné pokrmy. Okrem toho, ráno sa zvyčajne uspokojíme s jedlom, nad ktorým nemusíme príliš uvažovať. Jednoducho si pripravíme napríklad ovsené vločky a ich príprava a konzumácia si vyžaduje minimum mentálneho či fyzického úsilia. Neskôr počas dňa však neraz zatúžime po jedle, ktoré našu myseľ stimuluje o niečo viac.

Navyše, ráno sme zvyčajne najviac bdelí a máme najviac energie a tú chceme investovať do praktických záležitostí. Jednoduché raňajky si teda volíme preto, lebo je to praktické, nie preto, lebo chceme mať z jedenia pôžitok. S postupom dňa sa však hladina energie, ako aj naše ciele menia a viac sa zaujímame o to, čo nám môže priniesť pôžitok. Myslite však na to, že občas nezaškodí dopriať si trochu pôžitku aj ráno.