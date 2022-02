Každý rok sa tvorí zoznam najšťastnejších krajín na svete. Všetky však ukrývajú temné tajomstvo

Ak by ste mohli ísť kamkoľvek na svete, v ktorej krajine by ste chceli žiť? Každému z vás zrejme príde na rozum hneď niekoľko miest, medzi nimi možno aj severské krajiny, ktoré sa zvyčajne radia medzi tie najšťastnejšie. Každá z nich však ukrýva temné tajomstvo.

Najšťastnejšie krajiny majú svoju temnú stránku

Každoročne sa meria subjektívna miera spokojnosti v krajinách po celom svete. Ako píše portál Science Alert, už sa to stalo akýmsi medzinárodným športom. Ľudia s troškou závisti hľadia napríklad na Dánsko, ktoré v rebríčkoch každý rok obsadzuje popredné priečky. Aj vďaka tomu si veľkú popularitu získal napríklad fenomén hygge. Dúfame, že ak svoj život trochu zútulníme, priblížime sa k šťastiu, aké zažívajú Dáni.

Je však naozaj všetko také ružové? Čo sa stane, ak človek v mori šťastných ľudí predsa len nedokáže nájsť svoj kúsok šťastia? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports, v krajinách, kde sú ľudia považovaní za najšťastnejších, sa často aj najviac trápia. Z každej strany totiž cítia nátlak, majú pocit, že jednoducho musia byť šťastní. To vedie k tomu, že sa pociťujú negatívne emócie.

Žiť v šťastnej krajine je teda pre mnohých sen, pre niektorých sa to však môže premeniť na hotovú nočnú moru. Vedci už nejaký čas skúmajú, ako na ľudí vplýva, ak je na nich vyvíjaný nátlak, aby sa usilovali len o pozitívne emócie a vyhýbali sa tým negatívnym. Ľudia neraz vnímajú nátlak nielen z bezprostredného okolia, ale aj z médií, sociálnych sietí či literatúry.

Nie je šťastie ako šťastie

Avšak ironicky, čím viac sú ľudia tlačení k tomu, aby sa cítili len šťastne, tým viac negatívnych emócií prežívajú. Do štúdie sa zapojilo 7 443 ľudí zo 40 krajín sveta. Vedci zisťovali, do akej miery sú spokojní so svojim životom, ale aj to, aká je ich nálada. Následne zisťovali, do akej miery je na nich vyvíjaný sociálny nátlak, aby potláčali negatívne emócie a vyhýbali sa im.

Potvrdilo sa to, čo ukázali už predchádzajúce štúdie. Čím viac je na ľudí vyvíjaný nátlak, tým viac pociťujú depresiu, úzkosť, celkovú nespokojnosť a ďalšie negatívne emócie. Tento jav bol viac badateľný v krajinách, ktoré sa v každoročnom hodnotení World Happiness Index radia medzi tie najšťastnejšie. Vedci nehovoria, že ľudia v týchto krajinách nie sú šťastní. Avšak tí, čo sa trápia, sú utrápení ešte viac.

Šťastie je totiž v týchto krajinách akousi normou. A nikto predsa nechce vybočiť z normy. Samozrejme, nie je na škodu prejavovať svoje pozitívne emócie. Treba však vedieť, kedy trochu ubrať a sledovať, ako to ovplyvňuje ľudí okolo nás. Nie je práve najlepšie vyčleňovať tých ľudí, ktorí v danom momente radostné pocity nezdieľajú. Navyše, šťastie nie je len o pociťovaní pozitívnych emócií. Je to aj o tom, ako dokážeme zvládnuť tie negatívne.