Čo vidíte na obrázku? Virálna optická ilúzia šokovala ľudí, niektorí nedokážu uveriť tomu, že na nej nie je pláž

Niektoré optické ilúzie dokážu ľudí poriadne potrápiť. A vyzerá to, že táto je jednou z nich. Čo vidíte obrázku? Ak je vašou odpoveďou pláž, skúste sa lepšie zapozerať a možno svoju odpoveď zmeníte.

Táto optická ilúzia koluje internetom už niekoľko rokov, stále však dokáže ľudí nachytať. Na Twitteri je zverejnil užívateľ @nxyxm, ktorý aj vysvetlil, čo sa na obrázku nachádza naozaj.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS

— Muhammad (@nxyxm) July 2, 2019