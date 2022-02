Čo je Swift a prečo niektorí lídri váhajú pri rozhodnutí odstrihnúť od neho Rusko?

Lídri 27 členských štátov EÚ sa vo štvrtok neskoro večer na mimoriadnom summite v Bruseli dohodli na komplexnom balíku sankcií proti Rusku. Tieto sankcie sa vzťahujú na finančný sektor, energetiku či dopravu.

Lotyšsko a dva ďalšie pobaltské štáty, Estónsko a Litva, vyzvali na okamžité vylúčenie Ruska z globálneho medzibankového platobného systému SWIFT. Niektoré štáty EÚ však vyjadrili výhrady voči tomuto kroku, pripomenula DPA. Táto platobná sieť je kľúčová na vykonávanie hladkých transakcií peňazí na celom svete a pokiaľ by sa zákaz schválil, pridá sa k tretiemu balíku sankcií voči Moskve dôsledkom invázie na Ukrajinu.

Čo je vlastne Swift a prečo niektorí lídri nechcú Rusko odstrihnúť?

Platobná sieť Swift je kľúčová pre hladké transakcie na celom svete

Swift je, ako píše portál BBC, niečo ako globálna finančná tepna, ktorá funguje od roku 1973 – jeho skratka pochádza z názvu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dnes zastrešuje viac ako 11-tisíc bánk a inštitúcií vo viac ako 200 krajinách.

Denne odošle viac ako 40 miliónov správ, zhruba 1 percento z Ruska. Polopatisticky sa bavíme o systéme, ktorý okamžite informuje používateľov o odoslaní a prijatí platieb.

Pod tlakom v roku 2014, kedy pre anexiu na Kryme pohrozil západ sankciami v podobe odstrihnutia od Swiftu si Rusko vytvorilo vlastný systém Mir, ktorý však dnes využíva minimálne percento zahraničia. Rusko vtedy povedalo, že podobný krok by bralo ako vyhlásenie vojny. Pokiaľ by bolo Rusko od Swiftu odrezané dnes, vážne by to narušilo proces hospodárskych a energetických platieb.

Britský premiér pre BBC povedal: „Británia chce, aby bol systém Swift pre Rusko vypnutý. Ten však, bohužiaľ, pod kontrolou nemáme. Nie je to jednostranné rozhodnutie.“

Nemecko nesúhlasí, Francúzsko to považuje za posledný krok – prečo?

Ukrajinský prezident povedal, že zákaz Swiftu by mal nastať okamžite, viaceré krajiny sa ale momentálne kroku zdráhajú. Nemecká ministerka povedala, že Berlín nepovažuje vylúčenie z Moskvy za správny krok. Francúzsky minister dodal, že takýto krok by bol poslednou možnosťou. Prečo je to ale tak?

Zákaz Ruska zo systému Swift, ktorý využívajú tisíce finančných inštitúcií, by totiž zasiahol bankovú sieť krajiny a prístup k finančným prostriedkom. To by znamenalo spätnú reakciu pre iné krajiny a spoločnosti. Okrem iných vecí by sa tým totiž prerušil nákup ropy a plynu z Ruska.

Rusko je hlavným poskytovateľom ropy a zemného plynu v Európskej únii a hľadanie alternatívnych dodávok nebude jednoduché. Vzhľadom na to, že ceny energií už prudko stúpajú, mnohé vlády sa chcú vyhnúť ďalšiemu narušeniu.

Spoločnosti, u ktorých má Rusko dlh, by museli nájsť alternatívne spôsoby, ako dostať zaplatené.

Riziko medzinárodného bankového chaosu je príliš veľké, hovoria niektorí ľudia. Alexej Kudrin, bývalý ruský minister financií, oznámil, že odrezanie od Swiftu by mohlo znížiť ruskú ekonomiku o 5 percent.

Existujú však pochybnosti o trvalom dopade na ruskú ekonomiku. Ruské banky môžu smerovať platby cez krajiny, ktoré neuvalili sankcie, ako je Čína, ktorá má svoj vlastný platobný systém. Americkí zákonodarcovia vyvíjajú určitý tlak na uplatnenie sankcie, ale prezident Joe Biden tvrdí, že uprednostňuje iné spôsoby – najmä kvôli zásahu do iných ekonomík a krajín.

A rozhodnutie zastaviť prístup Ruska by si ešte vyžadovalo podporu európskych vlád, z ktorých mnohé sa zdráhajú kvôli možnosti poškodiť ich vlastnú ekonomiku.

Momentálne nie je jasné, akým spôsobom bude postupovať rozhodovanie Európskej únie, ani to, či sa zákaz Swiftu nakoniec uplatní. Celá situácia bude diskutovaná tento piatok.