„Citius, Altius, Fortius“… alebo Športové parfémy, ktoré vás nakopnú vo fitku aj mimo neho

Do veľkej miery definuje osobnosť človeka, a preto by ste si pri jeho výbere mali dať naozaj záležať. Aké špecifiká by ste si mali všímať pri výbere dámskych či pánskych športových parfumov?

Je to skutočne tak, parfémy nezohrávajú úlohu len pri výnimočných stretnutiach a významných životných udalostiach, ale aj pri bežných každodenných aktivitách. Každý človek má nejakú vôňu, ktorá ho definuje. To, ako vás budú podľa vône vnímať iní ľudia, môžete ovplyvniť práve parfumom. Ak patríte medzi ľudí, pre ktorých je šport neoddeliteľnou súčasťou života, potom by ste k svojmu životnému štýlu rozhodne mali pridať aj tú správnu vôňu.

Nie je to len o vzbudzovaní dobrého dojmu u iných ľudí. Človek sa cíti dobre predovšetkým vtedy, ak vonia sám sebe. Športový parfum dokonca plní úlohu osobného motivátora. Výber dobrej pánskej či dámskej vône vás dokáže doslova nakopnúť a motivovať podávať lepší športový výkon. Práve preto by ste si na voľbe kvalitného športového parfumu mali dať záležať. Voliť sa oplatí parfémy od prestížnych značiek, ktoré majú vo vývoji takýchto špecifických typov parfémov bohaté skúseností. Pre leto 2020 odporúčame napríklad tieto…

Vôňa slobody a sily

Keď sa povie kvalitné pánske parfémy, mnohým napadnú práve parfémy od prestížneho výrobcu Armani. Z aktuálnej kolekcie určených pre aktívne žijúcich mužov môžeme spomenúť napríklad populárny Armani Acqua di Giò Pour Homme. Tento parfum dokonale reprezentuje každého muža, ktorý sa charakterizuje ako nespútaný, slobodný, aktívny a silný. Unikátna harmónia sladkých a slaných vôní parfumu učaruje každému mužovi, ale aj každej žene, ktorá sa dostane do jeho blízkosti.

Sú to práve svieže vône, ktoré sa najlepšie hodia k aktívne založeným jedincom, či už mužom, alebo ženám. Väčšina športových parfumov tak vaše čuchové bunky poteší práve sviežimi ovocnými a prírodnými vôňami. Populárne sú aj intenzívne vonné kombinácie, avšak špeciálne navrhnuté pre športovanie a aktívny životný štýl. Nebudú vás zbytočne vyrušovať, no povzbudia vašu myseľ a každému naokolo ukážu vašu športovú povahu.

Žiadna primadona!

Samozrejme, široká ponuka unikátnych športových vôní existuje aj v prípade dámskych parfumov. Výberom vhodného športového parfumu dá každá dáma najavo, že nie je len nejakou precitlivenou princeznou, ale ambicióznou a nespútanou ženou. Aj v tomto prípade môžete voliť značku Armani, napríklad dámsku verziu už spomínanej vône Acqua di Gioia. Ide o kvetinovo-vodnú kompozíciu, kde hlavnú rolu hrá citrónovník v hlave a jazmínové srdce parfému.

Acqua di Gioia je stelesnená sviežosť a letný, slnečný optimizmus, kde šťavnatú citrusovú arómu dopĺňajú a vyvažujú mäkké tóny kvetov jazmínu či zemitý céder. Ako prezrádza už samotný názov, obe vône reprezentujú vodný živel a vďaka svojej ľahkosti sú vhodné práve pri pohybových aktivitách či prechádzach letným mestom.

Veľkej popularite sa však tešia aj parfémy iných populárnych značiek.Pri výbere určite vsaďte na overené prestížne značky, ktoré ponúkajú do posledných detailov prepracované športové vône. Napríklad Kenzo Homme, Mont Blanc Explorer, DKNY Be Delicious, JOOP! Wow! či vône od značky Lacoste alebo Ralph Lauren. Tieto parfémy pozdvihnú váš charakter a naplno ho ukážu všetkým naokolo. Tak neváhajte a vyberte si pre seba to najlepšie aj vy!

