Čína platí občanom tisíc eur, ak u seba spozorujú príznaky koronavírusu a nahlásia ich

Kontrolovaní sú všetci ľudia, ktorí pricestovali z krajín, kde sa koronavírus vyskytol. Mnoho miest je uzavretých a každý, u koho sa vyskytnú príznaky ochorenia, je pozorne sledovaný a otestovaný. Ani to však na zastavenie šírenia zatiaľ nestačilo, Čína preto zavádza nové opatrenie.

Mesto je ochotné občanom zaplatiť

Úrady mesta Qianjiang sa v snahe zastaviť alebo aspoň spomaliť šírenie koronavírusu rozhodli zaviesť nové opatrenie. Ako informuje portál The Independent, obyvateľom čínskeho mesta bude vyplácaná odmena celkovo až do výšky takmer 1 300 eur, ak u seba spozorujú príznaky koronavírusu, prídu ich nahlásiť do príslušného zdravotníckeho zariadenia a následne sa testovaním prítomnosť vírusu v ich tele potvrdí.

Mesto Qianjiang, ktoré má približne milión obyvateľov, sa nachádza zhruba 145 kilometrov od mesta Wuhan, kde sa v decembri objavilo ochorenie prvýkrát. V meste je zatiaľ evidovaných 197 prípadov koronavírusu, v provincii Hubei však už bolo zaznamenaných viac ako 65 000 prípadov a Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila aj 2 615 úmrtí na následky koronavírusu.

Qianjiang nie je jediným mestom, ktoré sa obyvateľov snaží motivovať peniazmi. Viaceré čínske mestá občanov nabádajú, aby sa dali vyšetriť, ak sa u nich objavia príznaky ochorenia a v prípade, ak sa u nich koronavírus potvrdí, dostanú finančnú odmenu. Ľudia, u ktorých bol koronavírus potvrdený už predtým, nárok na finančnú odmenu mať nebudú.

Čína zavádza nové zákony týkajúce sa konzumácie zvierat

Reuters uvádza, že ľudia, u ktorých sa objavia príznaky ochorenia a ochorenie nebude možné hneď vylúčiť, majú nárok na odmenu vo výške približne 130 eur. Občania, ktorí sa nechajú otestovať a ocitnú sa v kategórii podozrivých, môžu dostať odmenu do výšky takmer 260 eur. Pre podobný prístup sa rozhodlo aj neďaleké mesto Huangguang, tu však obyvatelia dostanú o niečo nižšie odmeny. Úrady však nestrácajú nádej a dúfajú, že aj malá odmena motivuje obyvateľov k tomu, aby sa nechali na koronavírus otestovať.

V ďalších čínskych mestách, ako napríklad v meste Shenzhen, zas úrady zavádzajú zákony, ktoré zakážu konzumáciu psov, mačiek a iných zvierat. Obmedzenia sa dotknú aj obchodovania s divými zvieratami, odborníci sa totiž obávajú, že ochorenie u človeka bolo spôsobené práve ich konzumáciou. Okrem toho, úrady vytvorili zoznam živočíchov, ktorých konzumácia by nemala vyvolať žiadne ťažkosti. Na zozname bezpečných na konzumáciu sú napríklad morské plody, sliepky či zajace.