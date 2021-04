Chystáte sa na letnú dovolenku? Zoznam krajín, ktoré budú cez leto akceptovať zaočkovaných ľudí

Aj keď sa to v mnohých oblastiach Slovenska pri pohľade von z okna ešte nemusí tak javiť, leto je čoskoro tu a s ním aj cestovanie a letné dovolenky. Minulý rok mnohí ľudia pre obavy z koronavírusu necestovali a radšej si to odložili na tento rok. Veľkou výhodou pri cestovaní je práve očkovanie proti COVID-19.

Európsky Covid pas už čoskoro

Európsky parlament je pripravený ratifikovať zelený preukaz, takzvaný COVID pas, na svojom plenárnom zasadnutí od 7. do 10. júna. Ten by mal byť dostupný v digitálnej aj papierovej podobe a mal by zahŕňať informácie o tom, že bol jeho nositeľ zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, alebo má negatívny výsledok testu na COVID-19, či potvrdenie o prekonaní tejto choroby.

Britský portál The Sun prináša zoznam krajín, ktoré chcú zaočkovaným uľahčiť cestovanie. Vyhli by sa tak povinnej karanténe a ich cesta by bola jednoduchšia.

Hlavne prímorské krajiny si chcú túto stratégiu ujasniť do začiatku letnej sezóny.

Niektoré európske krajiny už vítajú zaočkovaných

Niektoré krajiny už teraz vítajú plne zaočkovaných ľudí ako napríklad Estónsko, Gruzínsko, Slovinsko, Rumunsko, Čierna hora, Poľsko či Island. Z mimoeurópskych krajín je to napríklad Libanon, Belize alebo Ekvádor.

Obľúbené Španielsko chcelo očkovacie pasy už od mája, napokon však budú až v júni. Grécko ich chce zaviesť už 14. mája, ostrov Cyprus už 1. mája. Portugalsko operuje s dátumom 17. máj. Od 1. júna by mal byť uľahčený vstup pre zaočkovaných ľudí aj na ostrovný štát Malta.

Obľúbené Chorvátsko už od 1. apríla víta turistov bez obmedzení, ktorí sa preukazujú očkovacím preukazom. Samozrejme, akceptuje sa vtedy, ak od druhej dávky uplynulo viac ako 14 dní. Ak to tak nie je, je potrebný negatívny test.

WHO je proti Covid pasom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov za účelom cestovania medzi krajinami, keďže zatiaľ nie je jasné, či vakcinácia dokáže zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

“Ako WHO momentálne hovoríme, že neradi by sme videli očkovací preukaz ako požiadavku na vstup alebo odchod z krajiny, pretože v tejto fáze si ešte nie sme istí tým, či vakcína skutočne bráni prenosu nákazy,” uviedla hovorkyňa WHO Margaret Harrisová. Dodala, že v tejto súvislosti je potrebné zvážiť aj ďalšie množstvo otázok vrátane možnej diskriminácie ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dať zaočkovať.