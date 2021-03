Ryanair ukázal Covid pas v aplikácii. Bude v ňom záznam o zaočkovaní alebo negatívnom teste

Cestovanie počas pandémie je skutočne vysoko rizikové. Týmto spôsobom sa môže vírus veľmi rýchlo a efektívne šíriť, a tak prekonávať v priebehu pár hodín veľké vzdialenosti. Avšak, ak sa dodržia všetky bezpečnostné opatrenia, môže byť riziko stlačené na minimum. Nízkonákladová spoločnosť Ryanair ukázala, ako vyzerajú ich Covid pasy.

Nahrajú si záznamy o očkovaní

Ryanair vo svojej aplikácii spustil novú sekciu s názvom Travel Wallet. Ako píše portál Business Traveller, zákazníci si tak budú môcť do tejto “cestovnej peňaženky” jednoducho nahrávať záznamy o zaočkovaní či negatívne výsledky testov na COVID-19.

Letecká spoločnosť si je istá, že súčasné očkovacie programy EÚ povolia cestovanie v čase od júna do septembra. Ak by ľudia mali svoju dokumentáciu na jednom mieste, napríklad v aplikácii spolu s palubným lístkom, výrazne by to uľahčilo preukazovanie sa na letisku.

Viaceré cestovné spoločnosti sa prihlásili na testovanie digitálnych zdravotných záznamov, avšak Ryanair sa rozhodol ísť vlastnou cestou a umožňuje ľuďom manuálne nahrávať dokumenty.

V destinácii budú stále potrebné aj fyzické doklady

Marketingový riaditeľ Ryanairu Dara Brady tvrdí, že Ryanair sa pripravuje na návrat rodinných dovoleniek počas tohto leta. Mnohí cestujúci budú musieť dodržiavať nové cestovné opatrenia a nahratie dokumentov priamo do aplikácie považujú za najľahšiu možnosť.

Nie je však jasné, ako sa jednotlivé krajiny postavia k opatreniam a je dosť pravdepodobné, že na preukazovanie sa zaočkovaním či negatívnym testom budú potrebné aj fyzické doklady v krajine. Pri ceste Ryanairom by ale mala stačiť iba aplikácia. Nevie sa však, ako to bude s akceptáciou niektorých vakcín, ako je napríklad Sputnik V, ktorý v Európskej únii zatiaľ nezískal oficiálne schválenie. To sa ale do leta môže zmeniť.