Chuť na exotickú dovolenku vás možno prejde. Táto mapa ukazuje, z ktorých miest sú do morí vypúšťané výkaly

Radi trávite letný čas v prímorských letoviskách a váľate sa na tamojších plážach? Po prečítaní tohto článku už vaše výlety k moru nikdy nebudú ako predtým. Takmer každá jedna pláž totiž znamená, že v jej blízkosti sa nachádza miesto, z ktorého sa odpadové vody dostávajú priamo do mora. A to nemusí znamenať len dobré veci.

Pokiaľ ste vašu dovolenku doposiaľ plánovali len podľa hodnotení daných letovísk v katalógoch cestovných kancelárií a agentúr, po novom si už možno budete prezerať aj novú mapu, na ktorú upozornil web IFL Science. Podrobne totiž ukazuje, na ktorých miestach sa (aj) ľudské výkaly dostávajú do morí a oceánov.

Nechutná mapa

Ako uvádza vedecký časopis PLOS ONE, výskumníci zistili, že odpadová voda pochádzajúca predovšetkým z ľudských obydlí privádza do pobrežných ekosystémov až 6,2 milióna metrických ton dusíka ročne. Až 63 % z tohto dusíka pritom pochádza z čističiek odpadových viet, 5 % zo septických systémov a 32 % z nečistených vstupov. To znamená, že ľudské výkaly – bez akéhokoľvek čistenia – idú priamo do mora.

Samozrejme, vo väčšine sveta odpadová voda prechádza určitou úpravou, no tá nečistená je veľmi významným problémom pre niektoré krajiny. Prevažne ide o Čínu, Indiu a mnoho afrických štátov.

Analyzovali až 135-tisíc bodov na planéte

„Samotný rozsah toho, koľko odpadových vôd ovplyvňuje pobrežné ekosystémy na celom svete, je ohromujúci,“ uviedli autori štúdie. „Ale keďže mapujeme vstupy odpadových vôd do oceánu vo viac ako 130-tisíc povodiach, naše výsledky identifikujú cieľové prioritné oblasti, ktoré pomôžu morským ochranárskym skupinám a predstaviteľom verejného zdravia, aby spolupracovali a znižovali vplyv odpadových vôd na pobrežné ekosystémy na celej planéte,“ dodali.

Vedci tak vytvorili interaktívnu mapu, na ktorej je možné si pozrieť až 135-tisíc bodov po celom svete, kde odpadové vody ústia do mora. Jej autormi sú vedci z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare a na vytvorenie použili geopriestorové modelovanie, vďaka ktorému dokázali zmapovať vstupy dusíka a patogénov do morí a oceánov.

Práve mapovanie takýchto oblastí môže pomôcť v prevencii pred prípadnými ekologickými katastrofami, ktoré znečistené vody plné (aj) ľudských výkalov môžu nielen na pobrežiach, ale aj v morských a oceánskych vodách spôsobiť. Aj keď sa totiž dusík považuje za dôležitú živinu, vo veľkých množstvách môže byť mimoriadne škodlivý, keďže podporuje kvitnutie škodlivých rias. Tie zas z niektorých miest môžu spraviť doslova mŕtve zóny. Je preto potrebné ho znižovať.