TikTokom sa šíri nová výzva, ľudia jedia zmrazený med. Na vlastnej koži to za žiadnych okolností neskúšajte

Medzi tie posledné patrí napríklad jedenie mrazeného medu. Ľudia ho jedia bez toho, aby vedeli, aké následky im hrozia a videami sa chvália na TikToku. Lekári však varujú, jedenie mrazeného medu môže mať veľmi nepríjemné následky.

Ľudia jedia veľké množstvá mrazeného medu

Sociálne siete nás toho môžu veľa naučiť. Niekedy je pritom najefektívnejšie poučiť sa z vlastných chýb. V tomto prípade sa používatelia TikToku vďaka bizarnej výzve naučili, prečo by nemali jesť mrazený med, píše portál IFLScience. „V minúte, keď som tú výzvu videl, som si pomyslel – to je veľa cukru, veľa medu a veľa hnačky,“ vyjadril sa gastroenterológ Niket Sonpal podľa portálu Medical Xpress.

TikTok v posledných dňoch zaplavili stovky videí, na ktorých je možné vidieť, ako ľudia dávajú do mrazničiek plastové fľašky s medom. Videá si pozreli už milióny ľudí, pričom na prvý pohľad je ich obsah zdanlivo neškodný. Mládež fľaštičku s mrazeným medom stlačí a zo sladkej pochutiny si odhryzne poriadne veľký kus. Môže to síce vyzerať lákavo, no určite to nie je niečo, čo by ste mali testovať na vlastnej koži.

Za bežných okolností by ste si istotne len tak nesadli s fľašou medu a nezjedli ju celú na posedenie. Okrem toho, med, ktorý je bežne dostupný v obchodoch, zvyčajne nie je čistým medom. Neraz je to náhrada plná cukru, ktorá má vyzerať ako med. A ako pripomína portál Health Line, veľké množstvo cukru telu príliš neprospieva.

Radšej to neskúšajte na vlastnej koži

Aj keď med jednoznačne má svoje benefity, predsa len je to cukor. Ak ho naraz zjete priveľa, telo zaplaví obrovské množstvo inzulínu. Po chvíli však jeho hladina opäť prudko poklesne, následkom čoho sa môže dostaviť nevoľnosť. Prudké kolísanie hladiny cukru v krvi totiž narúša fungovanie metabolizmu.

Okrem toho, dôjsť môže aj k botulizmu, otrave jedlom, ktoré obsahovalo botulotoxín. Ten je tvorený baktériou Clostridium botulinum. Botulizmus zasahuje nervovú sústavu a jedným z prvých príznakov je ochrnutie svalov tváre. Človek môže mať aj ťažkosti s prehĺtaním a s rečou. V neskoršom štádiu dochádza k ochrnutiu svalov celého tela. Ak sa včas nelieči, ochorenie môže byť fatálne. Až v 1 z 5 prípadov je toto ochorenie zapríčinené práve medom.

Veľké množstvo medu môže ohroziť aj ľudí, ktorí trpia fruktózovou malabsorpciou. Je to pomerne bežné ochorenie, trpí ním až 1 z 3 ľudí, no mnohí o tom ani len netušia. Konzumácia množstva medu tak môže mať za následok nepríjemnú hnačku. Nehovoriac o tom, aké škody môže cukor napáchať na zuboch. Skôr, ako teda dáte med do mrazničky, dobre si premyslite, či to naozaj chcete riskovať.