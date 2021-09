Chlapca, ktorý ako jediný prežil pád lanovky, uniesli príbuzní. Rodina sa súdi o to, kto ho bude vychovávať

Chlapca, ktorý v máji ako jediný z rodiny prežil pád lanovky v Taliansku, odviezol jeho starý otec do Izraela. Stalo sa tak minulú sobotu a bez súhlasu príbuzných v Taliansku, ktorým bol po prepustení z nemocnice zverený do starostlivosti.

Ako informoval denník The Guardian, prípadom sa začala zaoberať talianska prokuratúra. Denník The Times of Israel zasa v pondelok s odvolaním sa na právnické zdroje napísal, že šesťročného Eitana Birana Izrael vráti do Talianska.

Eitana starý otec odvliekol do Izraela

Experti ministerstiev zahraničných vecí a spravodlivosti v nedeľu konštatovali, že priviezť Eitana Birana do Izraela proti vôli jeho zákonného zástupcu, pravdepodobne predstavuje únos, informovala izraelská televízia Kešet 12.

V dokumente sa uvádza, že konanie chlapcovho starého otca je v rozpore s haagskym dohovorom o občianskych aspektoch medzinárodných únosov detí, ktorý Izrael prijal v roku 1991. Podľa zákona musí Izrael urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby chlapca čo najskôr vrátil jeho zákonnému zástupcovi v Taliansku.

Zákonným zástupcom chlapca je v Taliansku žijúca sestra chlapcovho otca Aya Biranová-Nirková, ktorá sa obrátila na taliansku políciu s tým, že chlapca v sobotu uniesol jeho starý otec z matkinej strany Šmuel Peleg. Chlapcovi príbuzní v Izraeli odmietajú tvrdenie, že Eitana uniesli.

Vraj to museli urobiť

Jeho teta Gali Pelegová, ktorá v auguste inciovala proces adopcie chlapca, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio103FM vyhlásila, že “Eitana sme priviedli späť domov”. Vysvetlila, že jeho rodina v Izraeli to musela urobiť, lebo “nedostávala žiadne informácie o jeho zdravotnom alebo duševnom stave. Keby sudca neplánoval stretnutia (s dieťaťom), neboli by sme ho ani videli”.

Eitanov starý otec z matkinej strany Šmuel Peleg sa po tragickej nehode presťahoval z Tel Avivu do Talianska. Podľa správ v talianskej tlači Peleg vzal dieťa v sobotu ráno, ale podľa dohody ho v stanovený čas podvečer domov nepriviedol.

Po tom, ako sa jeho teta žijúca v mesta Pavia obrátila na taliansku políciu, ukázalo sa, že Eitan opustil Taliansko na palube súkromného lietadla s Pelegom, ktorý mal chlapcov izraelský pas. Ich príchod do Izraela neskôr potvrdili aj diplomatické zdroje. Armando Simbari, právnik zastupujúci Biranovú-Nirkovú, pre taliansky denník Corriere della Sera povedal, že Eitan bol “vytrhnutý z rodiny, s ktorou vyrastal, a od lekárov, ktorí stále liečili (jeho) zranenia a traumu z nehody”.

Pád kabíny lanovky v severnom Taliansku si vyžiadal životy 14 ľudí, pričom piati z nich boli práve členovia Eitanovej rodiny žijúcej v Taliansku. Okrem Eitanovho otca, ktorý ho pravdepodobne zachránil silným objatím, pri nehode zahynula aj chlapcova matka, mladší brat a dvaja prarodičia.

K nehode lanovky došlo v máji. Lanovka viezla návštevníkov z mesta Stresa na vrchol hory Mottarone, keď kabína spadla z nosného lana a skĺzla dolu svahom. Nešťastie prežili iba dve deti, jedno z nich však neskôr podľahlo zraneniam v nemocnici v Turíne.