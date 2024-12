Chcete vzťah? Podľa Tinderu jeden typ partnera hľadá polovica nezadaných ľudí, na toto si dávajte veľký pozor

Pokiaľ máte profil na sociálnej sieti TikTok, na trefné označenie ste už určite narazili. Používa sa napríklad pre stereotypné označenie páru „čiernej mačky a zlatého retrievera“. Partnerka napodobňuje tiché, rezervované správanie mačky – jej partner je zase ako zlatý retriever, čo znamená, že napodobňuje správanie a vyžarovanie plemena, ktoré je známe svojou priateľskou povahou.

Podľa koncoročnej správy spoločnosti Tinder je práve zlatý retriever tým, čo hľadá takmer polovica nezadaných ľudí v roku 2025. Ako píše ďalej portál NBC, ktorý fenomén „zlatého retrievera“ prediskutoval so známou psychologičkou, existujú tri hlavné veci, ktoré vás môžu do tejto skupiny ľudí s istotou zaradiť.

Pozitívny pohľad na svet

Nikto z nás nie je nadšený, pokiaľ je jeho partner neustále úzkostný a na svet pozerá cez čierne okuliare. Podľa slov psychologičky Lisy Marie Bobby, „zlatý retriever“ je typ človeka, ktorého uvažovanie funguje presne naopak.

Na svet pozerá pozitívne, ráta vždy s najlepším možným výsledkom. Nezvykne prejavovať úzkosť či strach – do všetkého sa vrhá s plným nasadením a očakávaním, že akýkoľvek výsledok bude naozaj stáť za to. Pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí optimizmom veľmi netrpia, možno by ste mali zvážiť, ako sa dá váš pohľad na svet o čosi zjemniť.

Otvorenosť novým veciam

Okrem toho, že „zlatý retriever“ nie je človek sršiaci negativitou, má byť tiež veľmi otvorený novým skúsenostiam. Podľa psychologičky by vás nemali desiť nové zážitky, púšťať do novej výzvy by ste sa mali s vervou a životným elánom. Nemali by ste sa uchýliť k rutine a k režimu, ktorý vám nesmie nič narušiť.

Pokiaľ len neochotne skúšate čokoľvek nové, táto vlastnosť by mohla mať negatívny vplyv na to, ako vás vníma potenciálny partner. Aj keď je veľmi dôležitá dôslednosť a plánovanie, život by sme nemali brať úplne vážne. Okrem nového vzťahu pri prekonávaní samého seba môžete získať aj hromadu nových skúseností.

Na rande nie je nikto pod tlakom

Určite ste aspoň raz zažili rande, na ktorom ste sa cítili, akoby ste dorazili na pracovný pohovor. Z vážnosti a pozorného oka vášho spoločníka sa vám spotili ruky a roztriasol hlas, nakoniec ste museli váhať, ako odpoviete aj na tú najjednoduchšiu otázku.

Pokiaľ sa vedľa vás niekto cíti pod tlakom, môže to viesť k tomu, že bude považovať vaše stretnutie za akési vystúpenie, počas ktorého musí vydať určitý výkon.

Archetyp „zlatého retrievera“ je však presný opak živých tlakových hrncov – diskusia s ním je živá a dynamická, pričom spoločník vie, že sa pri ňom môže uvoľniť.

Na záver je nutné podotknúť, že nie každý hľadá vo svojom živote nekontrolovaný optimizmus. Pokiaľ myslíte, že napodobňovaním týchto vlastností môžete prísť o vlastnú identitu a prilákať k sebe ľudí, o ktorých v skutočnosti nestojíte, odpoveď by ste možno mali hľadať niekde inde.

Avšak je dobré občas nechať prasknúť bublinu negativity a do života zakomponovať prvky, vďaka ktorým na svoje okolie budete pôsobiť ako príjemný a energetický spoločník. Ako už teraz viete, pomôcť vám to môže aj na vašom najbližšom rande.