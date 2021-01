Chcete skoncovať s fajčením? Vedci predstavili spôsoby, ktoré vám s tým pomôžu najúčinnejšie

Medzi najčastejšími novoročnými predsavzatiami mnohých ľudí je skoncovať s fajčením. Tohto návykového a zdraviu škodlivého zlozvyku sa však nie každému aj podarí zbaviť. Iné to ale možno bude v roku 2021. Vedci sa totiž rozhodli všetkým fajčiarom pomôcť a predstaviť im najúčinnejšie spôsoby, ako s fajčením raz a navždy skoncovať.

S fajčením je jednoduché začať, no omnoho ťažšie je s ním potom skoncovať. Existuje pritom niekoľko overených metód a spôsobov, ktoré vám môžu pomôcť s fajčením prestať. Ktorý je však ten najúčinnejší, doposiaľ mnohí netušili. To sa teraz zmení aj vďaka vedcom. Tí totiž, ako informuje web Science Alert, vytvorili zoznam tých najlepších metód, ktoré fajčiarom s fajčením skoncovať pomôžu najlepšie.

Poradenstvo v oblasti správania

O neduhoch treba rozprávať a veda už neraz dokázala, že práve rady iných, no najmä fundovaných odborníkov, nás dokážu v mnohom presvedčiť. Prečo to teda neskúsiť aj v prípade, že chcete skoncovať s fajčením?

Ako prestať fajčiť radia aj rôzne poradenské služby zdravotníkov a odborníkov tu na Slovensku a kvalitné dôkazy z viac ako 300 odborných a vedeckých štúdií dokazujú, že práve poskytovanie poradenstva pri skoncovaní s fajčením zvyšujú mieru dlhodobého odvykania.

Samozrejme, takéto terapie nie je nutné absolvovať len tvárou v tvár odborníkovi. Aktuálne pandémia osobné stretnutia skôr neodporúča a zdravotníckych odborníkov je vhodné navštevovať len v naozaj nevyhnutných prípadoch.

V prípade, že chcete prestať fajčiť a chceli by ste to vyskúšať jednou z najúčinnejších metód, môžete tak spraviť aj na diaľku. Mnohí poskytujú poradenstvo aj online či prostredníctvom telefonického hovoru. Pomôcť tiež podľa odborníkov môže aj poradenstvo prostredníctvom textových správ.

Prestaňte fajčiť, zaplatíme vám

Nie každý sa však dokáže fajčenia vzdať len tak jednoducho a rýchlo. Podľa Science Alert existujú v štúdiách o inšpiratívnych krokoch vedúcich ku skoncovaniu s fajčením tipy, kedy sa to podarilo vďaka peňažným odmenám pre tuhých fajčiarov. Je za tým veľmi jednoduchý a podľa výsledkov aj overený systém – vy prestanete fajčiť a za odmenu dostanete peniaze alebo poukážky na nákup tovaru alebo služieb.

Tento spôsob „odvykačky“ sa rozhodli implentovať do svojich programov najmä niektorí zamestnávatelia či spoločnosti, ale napríklad aj miestne samosprávy, píše web The Coversation. Tento spôsob je vysoko účinný, keďže fajčiar skoncuje so svojím neduhom a ešte navyše aj niečo hodnotné dostane, čo nie je len zdravie a dlhší život.

Substitučná liečba nikotínom

Človek je na fajčení závislý najmä kvôli nikotínu, ktorý je vysoko návykovou látkou. Čo však mnohí nevedeli, je fakt, že túto látku môžete do tela dostať aj iným a zdravším spôsobom. Liečba závislosti na cigaretách sa týmto spôsobom používa už desaťročia, no mnohí fajčiari jej neveria, pretože ju neaplikujú správne. Ide pritom o veľmi jednoduchý, no finančne náročnejší spôsob, a síce pomocou nikotívných náplastí.

Táto metóda je mnohokrát neefektívna preto, že fajčiari využívajú len jednu formu substitučnej liečby. Odborníci pritom na dôkazoch jasne preukázali, že okrem náplastí je vhodné využiť aj doplnkovú liečbu v podobe nikotínových žuvačiek, sprejov alebo pastiliek, píše The Conversation. Oboje substitúcie nikotínu sú v prevažnej miere voľne predajné.

Liečba vareniklínom

Vareniklín, známy ako Champix alebo Chantix je liekom, ktorý fajčiarov odučí od cigariet tým, že zníži potešenie z fajčenia. Liečba vareniklínom bola podporená aj vedeckými štúdiami. Tie jasne preukázali, že jeho užívanie zdvojnásobuje šance na úspešné skoncovanie s fajčením. Okrem toho, že fajčiarov odnaučí fajčiť, zmierňuje tiež abstinenčné priznáky. Liek je viazaný na lekársky predpis.

Znižovanie počtu vyfajčených cigariet

Táto metóda je účinná, ale nie tak ako zvyšné spomenuté vyššie. Odnaučiť sa od fajčenia sa dá aj tak, že fajčiar bude postupne znižovať počet vyfajčených cigariet. Zopár štúdií už podľa Science Alert preukázalo, že ide o účinný spôsob, ako prestať fajčiť. Samozrejme, záleží od jednotlivca a jeho snahy. Postupným znižovaním množstva vyfajčených cigariet sa však skutočne môžete dostať do bodu, kedy s fajčením úplne prestanete.

Skoncovať s fajčením pre silných fajčiarov nemusí byť jednoduché. Ak ste jedným z nich a chcete skutočne prestať, skúste sa obrátiť aj na blízkych a poproste ich o podporu. Vedci zároveň odporúčajú aj kombináciu jednotlivých metód, aby bola vaša odvykačka úspešnejšia. Nemusíte sa ale obávať, ak sa vám to nepodarí hneď – prestať fajčiť zo dňa na deň dokáže len málokto a je normálne, že raz za čas do toho opäť spadnete. Dôležité je však vždy pokračovať v tom, čo ste si dali za cieľ.