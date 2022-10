Chcete schudnúť, no nedarí sa vám to? Vedci odhalili jednoduchý trik, ktorý môže pomôcť mnohým ľuďom

Mnohí z nás sa počas uponáhľaného dňa nestihnú poriadne najesť a keď večer prídu vyhladovaní domov, tak si konečne doprajú poriadnu porciu jedla. To je ale to najhoršie, čo môžu urobiť a je veľký predpoklad, že práve kvôli neskorému jedeniu začnú priberať. Teraz sa vedci pozreli na to, aký mechanizmus za tým stojí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nová štúdia naznačuje, že jedenie v neskorších časoch môže priamo ovplyvňovať reguláciu biologickej hmotnosti, a to prostredníctvom počtu kalórií, ktoré spálime, úrovňou nášho hladu a tiež spôsobom, akým telo ukladá tuk, uvádza Science Alert.

Stačí jesť skôr

Vzhľadom na to, že obezita v súčasnosti postihuje stovky miliónov ľudí po celom svete, má nová štúdia publikovaná v časopise Cell Metabolism, veľký význam a prináša cenný návod na to, ako riziko obezity znížiť. Stačí jesť o niekoľko hodín skôr.

Už predchádzajúce štúdie identifikovali súvislosť medzi načasovaním jedla a zvýšením hmotnosti, no vedci sa chceli teraz na to pozrieť podrobnejšie.

„Chceli sme otestovať mechanizmy, ktoré môžu vysvetliť, prečo neskoré jedenie zvyšuje riziko obezity,“ hovorí neurológ Frank Scheer z nemocnice Brigham and Women’s v tlačovej správe.

Ich experiment zahŕňal 16 účastníkov, ktorí podľa BMI spadali do kategórie nadváha alebo obezita. Každý z nich absolvoval dva experimenty, ktoré trvali 6 dní, pričom ich spánok, príjem jedla a ďalšie faktory boli pod prísnou kontrolou.

Stačil posun jedál a výsledky sa zmenili

V prvom pokuse mali účastníci jesť trikrát denne, a to o 9:00, o 13:00 a o 18:00, teda konzumovali jedlá v pomerne normálnych časoch. Druhý experiment toto jedenie posunul a prvé jedlo mali o 13:00, druhé o 18:00 a tretie o 21:00. Ich stravovanie sa tak z klasickej schémy raňajky-obed-večera zmenilo na obed-večera-neskorá večera.

Na základe odberov krvi a ďalších meraní sa vedeckému tímu podarilo zistiť viacero skutočností. Ak sa dobrovoľníci v experimente stravovali v neskorších časoch, boli ich hladiny hormónu leptínu nižšie počas celých 24 hodín. Leptín zodpovedá za oznámenie mozgu, že je organizmus už nasýtený. Ak ho má človek málo, má tendenciu sa prejedať.

Taktiež si vedci všimli, že aj kalórie sa pri tomto nastavení spaľovali pomalšie. Testy ďalej ukázali, že génová expresia tukového tkaniva, ktorá ovplyvňuje to, ako sa ukladá tuk v tele, zvyšuje proces adipogenézy, ktorý vytvára tukové tkanivá a znižuje proces lipolízy, teda procesu pri ktorom sa rozkladá tuk.

Malá zmena môže pomôcť

Podľa vedcov táto kombinácia fyziologických a molekulárnych mechanizmov významne zvyšuje riziko obezity. To, že by ľudia nemali jesť v neskorých hodinách, je všeobecný fakt, avšak až teraz vedci tento proces zmerali a môžu jednoznačne tvrdiť, že jedenie neskoro večer zvyšuje riziko obezity.

Zistenie vedcov je tiež zaujímavá informácia pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, no nedarí sa im to. Jedenie v skorších časoch je pritom pre mnohých jednoduchšie ako držanie diét či cvičebných plánov.

V budúcnosti chce vedecký tím do výskumu zahrnúť viac žien, v tejto štúdii ich bolo iba 5 zo 16 dobrovoľníkov, a tiež sa zamerať na to, ako môžu vykonané zmeny pred spaním vo vzťahu k času jedenia ovplyvňovať tieto procesy.