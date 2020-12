Chcete sa zbaviť produkcie zbytočného odpadu? Týchto 8 knižiek vám v tom pomôže

Čoraz viac sa spomína dôležitosť toho, aký má náš životný štýl dopad na životné prostredie. Častokrát totiž nakupujeme zbytočnosti, ktoré k životu vôbec nepotrebujeme, plytváme energiou či potravinami. Takýto spôsob života nie je do nekonečna udržateľný a nemá negatívny dopad iba pre našu planétu, ale aj na našu peňaženku alebo zdravie.

Začať by mal každý od seba. Preto prinášame tipy na osem výborných kníh, ktoré vás nebudú presviedčať o svojej správnosti, iba vám ukážu množstvo faktov, ktoré vás zaručene pri čítaní šokujú, prekvapia a prinesú tipy, ktorými môžete začať robiť maličkosti inak a zároveň sa v ničom, čo máte radi, neobmedzovať.

Viete, ako si užiť dovolenku alebo hudobný festival s čo najmenšou ekologickou stopou alebo ako ušetriť až 40 % vašich výdavkov ročne? Týchto 8 kníh vám ukáže toto, aj množstvo ďalších zaujímavostí alebo alarmujúcich reálnych faktov, ktoré by sme mali všetci poznať.

Domácnosť bez odpadu

Bea Johnsonová vo svojej knihe vychádza zo svojich vlastných skúseností, ktoré jej, dá sa povedať, zmenili život. Domácnosť bez odpadu prináša tipy, ktoré sa jej osvedčili a ktoré začala spolu so svojou rodinou v domácnosti uplatňovať. Zero-waste princíp totiž nie je iba o šetrení planéty, ale dokáže sa odzrkadliť aj v našich peňaženkách.

Johnsonová vám prezradí, ako pomocou jednoduchých zmien ušetriť svoje ročné výdavky až o 40 %. Ak si to skúsite prepočítať, vôbec to nebude malá suma. Jej rady sú ľudské a predovšetkým sa pri nich nebudete vôbec v ničom obmedzovať.

Domácnosť bez odpadu je predovšetkým o tom, ako nám minimalistickejšie zmýšľanie dokáže ovplyvniť život. Samotná autorka totiž tvrdí, že sa majú s rodinou lepšie než predtým a dokonca pozná spôsob, ako si zlepšiť celkové zdravie. Vďaka nej si môžete užívať napríklad aj dovolenku úplne naplno a bez pocitu viny, či nezanechávame po sebe obrovské ekologické stopy.

Kniha vyšla v slovenskom preklade Milana Kopeckého a kúpite ju priamo na tomto odkaze.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Book It 📖🌱 (@lets_bookit)

Stop dobe plastovej!

Kniha Stop dobe plastovej! autora Christopha Schulza, ako vypovedá už jej samotný názov, sa zaoberá plastmi, ktorými je v súčasnosti zamorený celý svet. Aj keď si to možno neuvedomujeme, naše domácnosti dokážu vyprodukovať obrovské množstvá plastového odpadu. Problémom však je, že tento materiál z povrchu zemského len tak jednoducho nezmizne. Jedna plastová fľaša odhodená v prírode sa rozkladá až 100 rokov.

Preto by malo byť na každom z nás minimalizovať jeho množstvo v domácnostiach. Christoph Schulz je ekologický aktivista, ktorý vo svojej knihe prináša chytré tipy a alternatívy, ktorými môžeme túto surovinu nahradiť, v lepšom prípade nepoužívať vôbec. Napríklad jednoduchým rozhodnutím v obchode, keď si namiesto zeleniny zabalenej vo fólii kúpime tú nebalenú a použijeme látkové vrecko, ktoré bude naším spoločníkom aj pri každom ďalšom nákupe.

Okrem toho približuje aj tému cestovania, ktorej je z ekologického hľadiska tiež veľmi podstatné sa venovať alebo prinesie návod na výrobu vlastného deodorantu.

Kniha vyšla v českom preklade vo vydavateľstve Grada Publishing a kúpite ju tu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Knihovna Žatec (@knihovnazatec)

Ako sa zbaviť plastov

Na podobnú tému môžeme nájsť na pultoch kníhkupectiev aj knihu od vydavateľstva Absynt s názvom Ako sa zbaviť plastov. Jej autor, riaditeľ Greenpeace pre otázky oceánov Will McCallum, spísal “návod” na zmenu sveta postupne po jednej plastovej fľaši. Oproti predchádzajúcim titulom však prináša aj naozaj alarmujúce predpovede, ktoré vychádzajú zo životného štýlu, ktorý mnohí vedieme.

Vedeli ste, že do roku 2050 bude vo svetových oceánoch viac plastov ako rýb? Niektoré skutočnosti sú naozaj znepokojujúce, ide však o fakty, ktoré by sme mali poznať. Aj napriek tomu do morí prúdi každú minútu jedno auto plné smetí a za sekundu sa vyrobí 20-tisíc plastových fliaš. Ak sme si doteraz mysleli, že takýto spôsob života je večne udržateľný, táto kniha vás presvedčí, že to tak nie je.

Will McCallum v nej prináša rovnako úplne jednoduché tipy, ktoré môžu v tejto situácii pomôcť. Stačí napríklad odmietnuť v obchode od predavačky igelitovú tašku a ku svojmu novému presvedčeniu snažiť motivovať aj ďalších.

Kniha vyšla v slovenskom preklade Kristíny Karabovej a kúpiť si ju môžete tu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Krajská knižnica Ľ. Štúra (@kniznica_zvolen)

Lepší život bez plastov

Hlavným princípom zero-waste životného štýlu by malo byť vytvorenie funkčného kolobehu, podľa ktorého, ak si niečo zoberieme, tak to musíme nejakým spôsobom vrátiť späť. A práve toto je obrovským problémom plastového odpadu. Kniha Lepší život bez plastov prináša viac ako 300 udržateľných nápadov a alternatív, ktorými by sme ich mohli vo svojom živote obmedziť, až úplne z neho vylúčiť.

Ak vás zaujíma komplexná téma plastov a množstvo faktov, tu ich nájdete spísané pokope. Plasty škodia nie iba planéte, ale aj nám ľuďom alebo zvieratám. Navyše takmer všetky jednorazové plasty môžu byť nahraditeľné ekologickejšou a trvácnejšou alternatívou. Milióny ton plastového odpadu, ktorý sa v prírode hromadí, patrí medzi najväčšiu výzvu súčasnosti. Prijmime ju a postavme sa jej.

Kniha vyšla v českom preklade Moniky Řezníčkovej a kúpite ju priamo tu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nakladatelství Kazda (@knihy.kazda)

Do p*dele s plasty

Tipy na knihy o plastoch ukončíme pozitívnejším odporúčaním. Napriek tomu, že sú všetky prognózy zo strán ekológov alarmujúce, hovorí, že vojna s plastmi už začala a zapojiť do tohto boja sa môže každý jeden z nás.

Sprievodca životom bez plastového odpadu od Emilly Barrett prináša 101 tipov, ako sa vyhýbať jednorazovým plastom a pomôcť jednoducho zachrániť svet. Jednotlivé rady sa zameriavajú na jedlo, pitie a domácnosť či životný štýl. Vďaka nim si môžete naplno vychutnať napríklad hudobný festival alebo osláviť vianočné sviatky bez plastového odpadu.

Kniha vyšla v českom preklade Aleny Švomovej a kúpiť si ju môžete na tomto odkaze.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nakladatelství JOTA (@nakladatelstvijota)

Eko průvodce aneb Planetu B nemáme