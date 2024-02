„Chceme dýchať!“: Na ministrov čakali v Košiciach demonštranti. Vláde vyčítali katastrofálny stav verejnej dopravy

Ministrov na výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach vítala aj skupinka demonštrujúcich. Košickí protestujúci držali transparenty s heslami ako: „Viac vlakov, menej áut“ či „Chceme dýchať!“.

Protestujúci pre médiá uviedli, že chcú akcentovať problematiku verejnej dopravy. Apelovať chcú aj na dostupnú a fungujúcu verejnú dopravu a vyzdvihnúť udržateľné formy dopravy.

Za životné prostredie

Ako uviedla Ivana Skoumalová z iniciatívy Znepokojené matky, je pre nich dôležité „aby sa hľadelo na to, aby bola vyzdvihovaná udržateľná doprava, aby nám tu fungovali vlaky, aby bolo dosť peňazí na to, aby mohli ľudia chodiť verejnou dopravou“. Poukázala tiež na to, že rozvíjame automobilový priemysel, no prihliadať by sa malo aj na kvalitu života obyvateľstva.

Jednotlivých ministrov i ďalších príchodzích vítali demonštranti piskotom a pokrikmi, v prípade ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) i vulgarizmami. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) demonštrantom zamával.

Členov vlády deň predtým čakala hŕstka demonštrantov aj v Michalovciach. Protestujúcich prišiel podporiť poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina (SaS).

Vytýkal vláde kauzy spájané s ľuďmi blízkymi stranám vládnej koalície, ktoré sa viažu k regiónu Michaloviec a Sobraniec. Tamojší aktivisti tiež poukazovali na absenciu rozvoja, predmetom kritiky bola i chýbajúca diaľnica. „Tú diaľnicu od Dargova až sem mohli polievkovými lyžicami urobiť. To je čistá rovina,“ vravel Hlina.