Chceli väčšiu pýchu, dočkali sa opuchu a bolestí: Dvaja muži si vzájomne do penisov vstrekli krém na liečbu modrín

Už neraz sa potvrdilo, že muži na svoje pohlavné ústrojenstvo nedajú za žiadnych okolností dopustiť a takmer každý z nich by dal čokoľvek za to, keby bolo aspoň o čosi väčšie. O väčších pohlavných údoch snívala aj dvojica francúzskych tridsiatnikov, ktorá sa rozhodla podstúpiť „zaručenú procedúru“, ktorá im ich mala pomôcť zväčšiť. Zrejme nikoho neprekvapí, že to nedopadlo dobre.

Dvaja muži z Francúzska vo veku okolo 30 rokov sa po zhliadnutí videa na YouTube o zväčšovaní penisov rozhodli, že to vyskúšajú. Návod vo videu mužom zaručoval po vstreknutí krému priamo do penisu jeho okamžité zväčšenie. Dvaja muži, trošku potúžení aj alkoholom, s vidinou väčších pohlavných údov sa rozhodli procedúru na sebe vyskúšať, píše web LAD Bible.

Do penisov si vstrekli krém na liečbu modrín

Samozrejme, nikoho neprekvapí, že celý zákrok, ktorý si mimochodom na sebe spravili vzájomne, nedopadol tak úplne podľa predstáv. Podľa inštrukcií v neznámom videu si dvojica mala do penisu pomocou striekačky pichnúť dávku krému určeného na liečbu modrín a podliatín. Nie je vôbec prekvapením, že predmetné video bolo plné bludov a svojpomocné vstrekovanie akýchkoľvek látok väčšiu veľkosť penisu nezaručí. To sa stalo aj v tomto prípade, aj keď treba uviesť, že dvaja Francúzi sa zväčšenia svojej pýchy dočkali – údy im opuchli, pričom toto celé bolo sprevádzané nesmiernymi bolesťami.

Hneď na druhý deň skončili mladíci v rukách doktorov, ktorým sa najskôr báli povedať, čo na sebe vykonali. Silná bolesť ich však napokon presvedčila povedať pravdu. Lekári im preto predpísali lieky, ktoré mali pomôcť mužom zbaviť sa bolestí i opuchu, keďže predpokladali, že neznáma látka mohla upchať lymfatické uzliny v penise.

Nikto nevie, ako napokon dopadli

Ako však dvaja muži napokon dopadli, sa nevie. Mali sa totiž ukázať o týždeň na kontrole a už sa nikdy neobjavili. Lekári preto predpokladajú, že sa mužov podarilo vyliečiť, avšak kvôli hanbe sa už v nemocnici radšej neukázali.

Ich prípad bol opísaný aj v medicínskom časopise Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, kde lekári zároveň varovali všetkých mužov nespokojných s veľkosťou svojich penisov, aby si do nich za žiadnych okolností nikdy nič nevpichovali.

To, že sa predmetná dvojica mužov zo svojho stavu dostala (snáď), neznamená, že v iných prípadoch by sa nemohlo stať niečo horšie. V podstate akékoľvek vstrekovanie akýchkoľvek látok do penisu môže mať za následok aj horší koniec – od erektilnej dysfunkcie až po možnú amputáciu pohlavného údu. Treba mať na pamäti, že na veľkosti až tak veľmi nezáleží – dôležité je, aby najmä všetko fungovalo ako má.