Chcela obletieť svet, zrazu zmizla z radarov: Vedci objavili kľúčové dôkazy, môžu objasniť 85-ročnú záhadu

Nehoda pilotky Amelie Earhartovej sa datuje ešte do roku 1937, kedy v snahe obletieť svet zrazu zmizla z radarov a nikto už nikdy nenašiel žiadny dôkaz o jej smrti či prežití. Aj keď sa objavilo viacero konšpiračných teórií, teraz sa výskumníci dopátrali k niečomu, čo môže celú kauzu navždy uzavrieť.

Amelia Earhartová bola pilotka milujúca letecké prostredie, ale aj spisovateľka či postava mediálnych kampaní. Meno si spravila po tom, čo preletela ako prvá žena v histórii Atlantický oceán. V roku 1937 sa rozhodla pre ďalšie prelomenie rekordu, pričom tentokrát už išlo o let okolo sveta, píše Daily Mail.

Spolu s navigátorom Fredom Noonanom sa ešte 2. júla 1937 o 10:00 rozlúčili s letiskom Lae na ostrove Papua Nová Guinea, pričom ich cieľom boli Howlandove ostrovy. Bolo to však naposledy, čo sa Earhartová ozvala z pevniny. Ich lietadlo sa okolo ostrovov stratilo, pričom v tej chvíli sa nachádzali približne 3 100 km od Havajských ostrovov.

Ich lietadlo zmizlo z radarov, čo zalarmovalo záchranné zložky a naštartovalo 17-dňovú akciu, počas ktorej sa snažili nájsť dvoch ľudí a lietadlo, alebo aspoň dôkaz o ich prežití, respektíve smrti. Nenašlo sa však nič. O dva roky neskôr bola vyhlásená za mŕtvu.

Až do roku 1991, kým sa pri ostrove Nikumaroro nevyplavil kus plechu, ktorý výskumný tím považoval za kľúčový v nových zisteniach, existovala hŕstka konšpirácií o tom, čo sa v skutočnosti stalo s Earhartovou a jej navigátorom.

Daily Mail hovorí o niekoľkých možnostiach. Prvou je teória, že lietadlo sa pre problémy s palivom zrútilo do oceánu a zub času si ho „podal“ natoľko, že nebolo možné ho nájsť ani identifikovať. Druhá znie, že stroskotali na ostrova Nikumaroro a stali sa obeťami ľudožrútov, respektíve kokosových krabov, ktoré sú veľké a silné natoľko, že klepetom pokojne rozdrvia aj kokosové orechy.

Medzi ďalšie patria aj také, kedy ich zajali Japonci a oni zomreli vo väzení, alebo aj teória o tom, že Earhartová bola americká špiónka, ktorá mala sledovať Japoncov a následne si musela zmeniť identitu a vrátiť sa do inej časti Spojených štátov amerických. Paradoxne, konšpirácia o ich prežití zosilnela aj v momente, kedy sa mala po pár rokoch objaviť fotografia oboch zmiznutých priamo z Marshallových ostrovov.

Kľúč k prípadu v podobe plechu síce našli ešte pred 31 rokmi, no doteraz bolo takmer nemožné potvrdiť, či ide naozaj o súčasť jej lietadla. Vedecká analýza odhalila písmená a čísla „D24“, „XRO“ a buď „335“, alebo „385“ napísané na hliníkovom paneli. Má ísť o možnú geografickú polohu, kde obaja stroskotali.

Kenan Ünlü, profesor strojného a jadrového inžinierstva na Penn State University, pomocou neutrónovej rádiografie zistil, že na ploche sa nachádzajú znaky, ktoré neboli viditeľné voľným okom. Technológia funguje tak, že ožiari cieľ neutrónmi a vytvorí obraz, ktorý ľudia nemôžu vidieť.

How the Amelia Earhart mystery may inform microplastics research @penn_state https://t.co/MXc5exVnjn

— Phys.org (@physorg_com) November 30, 2022