Vedci hlásia veľký objav: V meteorite v Somálsku našli dva nové minerály, ktoré doteraz neboli na Zemi objavené

Kanadskí vedci opäť posunuli chápanie a skúmanie vesmírneho priestoru smerom dopredu. V meteorite, ktorý spadol na územie dnešného Somálska, totiž našli minimálne 2 látky, ktoré sa na našej planéte objavili v úplne prirodzenej forme prvýkrát.

Meteorit, ktorý bol klasifikovaný ako deviaty najväčší, ktorý kedy zaznamenali ľudia, mal šírku viac ako 2 metre a obsahuje približne 90 % železa a niklu. Objavili ho v Somálsku v roku 2020, hoci miestni pastieri tvrdia, že im bol dobre známy po celé generácie a vo svojich piesňach a básňach ho pomenovali Nightfall (Súmrak), píše The Guardian.

Vedci ho však nazvali ako mimozemská skala El Ali, pretože sa našla neďaleko mesta El Ali v regióne Hiiraan v Somálsku. Z celkového objemu bol 70-gramový plátok meteoritu na báze železa zaslaný aj do zbierky meteoritov na University of Alberta na klasifikáciu a prieskum. To, čo napokon tím vedcov a výskumníkov zistil, mohol čakať len málokto.

Fenomenálny objav

Chris Herd, profesor na oddelení zemských a atmosférických vied a kurátor zbierky, povedal, že keď klasifikoval horninu, všimol si nejaké nezvyčajné minerály. K výskumu prizval aj Andrewa Lococka, vedúceho univerzitného laboratória elektrónových mikrosond, aby to preskúmal.

„Hneď v prvý deň sa vykonali nejaké analýzy a zistilo sa, že tam sú najmenej dva nové minerály. Bolo to fenomenálne. Povedať, že existuje nový minerál, si väčšinou vyžaduje oveľa viac práce,“ povedal Herd.

Fenomenálne nálezy sa nazývajú elaliit a elkinstantonit, pričom kanadskí vedci analyzujú už aj tretí minerál v pôvodne 15-tonovom meteorite, ktorý môže byť kľúčový pre vedecké odvetvie. Podobné minerály boli doteraz synteticky vytvorené v laboratóriu v osemdesiatych rokoch minulého storočia, ale nikdy sa nezaznamenalo, že by sa objavili v prírode.

Herd dodal, že tieto nové minerály by mohli pomôcť pochopiť, ako funguje tzv. „laboratórium prírody“ a aké môžu mať zatiaľ nezistené využitie v reálnom svete. „Nikdy som si nemyslel, že sa zapojím do opisu úplne nových minerálov len vďaka práci na meteorite,“ povedal Herd.

„Práve preto je to vzrušujúce: v tomto konkrétnom meteorite máte dva oficiálne opísané minerály, ktoré sú pre vedu nové,“ tvrdí Herd.

Kamenné úlomky boli pomenované elaliit podľa polohy meteoritu a elkinstantonit podľa Lindy Elkins-Tanton, hlavnej vyšetrovateľky nadchádzajúcej misie NASA Psyche, ktorej cieľom je poslať kozmickú loď k asteroidu bohatému na kov.

Vesmíre teleso sa malo predať do Číny

„Linda urobila v kariére veľa práce s cieľom zistiť a ukázať, ako sa tvoria jadrá planét, ako sa tvoria tieto železnoniklové jadrá. Preto dávalo zmysel pomenovať minerál po nej a uznať jej prínos pre vedu,“ povedal Herd.

Vedci z University of Alberta by chceli preskúmať ďalšie vzorky z toho istého meteoritu, ale Herd tému uzavrel s tvrdením, že existujú správy, podľa ktorých bol meteorit prevezený do Číny. Meteority sa totiž často kupujú a predávajú na medzinárodných trhoch.

S meteoritmi máme skúsenosti aj na území Slovenska. Z celkových 10 prípadov, prvý dopad sa datuje do roku 1814, kedy zaznamenali meteorit v obci Lenartov v okrese Bardejov. Najnovším „prírastkom“ je bolid, teda žiarivý meteorit, ktorého zvyšky našli v okrese Galanta v júli 2022.