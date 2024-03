Prebehla prvá predvolebná diskusia medzi Korčokom a Pellegrinim: Korčok sa v kampani zaoberá len Pellegrinim, ten vraj doteraz nič neurobil

Ako informuje Denník N, Korčok obvinil Pellegriniho, že sa odmieta stretávať v rámci predvolebných diskusií. Pellegrini ale v diskusii na Markíze obvinenia odmietol. Tvrdí, že na stretnutia Denníka N a SME sa predávali lístky, na také stretnutie by sa údajne hanbil prísť.

Na Korčokovu adresu padlo obvinenie, že sa vo svojej kampani zaoberá len Petrom Pellegrinim. Ten to odmieta. Pellegrini skonštatoval, že ak jeho meno pomáha Korčokovi v kampani, je to v poriadku.

Moderátor Michal Kovačič konfrontoval Petra Pellegriniho s jeho výrokmi zo začiatku rusko-ukrajinskej vojny, kedy podporoval zbrojné dodávky. Pellegrini tvrdí, že ani po roku sa situácia neposunula dobrým smerom. Dodáva, že dôležité je, aby sa ľudia prestali zabíjať a potom sa hľadalo mierové riešenie. Verí, že ako prezident by nedopustil vyslať na Ukrajinu ani jediného vojaka. Korčok vraví,že na prvom mieste ideo Slovensko a o to, akého bude mať suseda. Pellegrinimu vytkol, že pre mier na Ukrajine doteraz nič neurobil.

Korčok Pellegrinimu vytkol, že nepočúva slovenských občanov a stále máme najvyššie ceny potravín vo V4. Podľa neho sa mladí ľudia hanbia za to, čo sa na Slovensku deje, aj za konanie ministerky kultúry. Tvrdí, že novinári sa oháňajú kauzou Evka, lebo na neho nemajú nič iné. Pellegrini mu vyčíta, že doviedol ľudí do marazmu a pokračuje v stopách Zuzany Čaputovej, ktorá od volieb ani raz nezvolala stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.

Kritizuje Televíziu Markíza, že odvysielala vyjadrenie z protestu, na ktorom od účastníka odznelo, že Slovensko potrebuje ďalšiu kauzu, ako bol Kuciak, aby sa zmobilizovalo. Podľa neho by to mohlo ľudí podnecovať k násiliu a Korčokovi vyčíta, že v čase vraždy novinára bol súčasťou vlády, no len šúchal nohami.

V závere Pellegrini skonštatoval, že ľudia potrebujú prezidenta, ktorý zabezpečí dôstojný a bezpečný život a bude hájiť záujmy Slovákov. Korčok tvrdí, že bude konať bez príkazov a chce sa popasovať so stagnáciou krajiny. Odmietol, že ho KDH podporuje výmenou za to, že v kampani nebude spomínať liberálne témy.