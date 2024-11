V lacnom dovolenkovom raji sa okúpete v stovkách termálnych prameňov: Tento klenot jednoducho musíte navštíviť

Čaká nás niekoľko mesiacov chladných dní. To ale neznamená, že sa nemôžete vybrať niekam na dovolenku, alebo si ju aspoň začať plánovať na ďalší rok. Jednoznačnou voľbou je napríklad Alžírsko. Vedeli ste, že sa tu môžete okúpať v stovkách termálnych prameňov?

Ako informuje web Euronews, alžírske termálne pramene vyhľadávali po tisícročia Rimania, berberské kmene, ale dokonca aj osmanskí sultáni. V súčasnosti sem dovolenkári chodia najmä za krásnymi piesočnatými plážami, pričom o prameňoch mnohí ani len netušia.

Hammam Maskhoutine is a thermal complex in Guelma Province, Algeria 🇩🇿.

It contains a set of 10 different hot springs in a single valley. The temperature of the water can be as hot as 98 °C.

Its unique limestone walls create a hot cascade that forms the travertine rock patterns pic.twitter.com/Qwnht7MtJp

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 19, 2022