Cestovanie po Európe bude jednoduchšie: Tieto dve krajiny prepojí nové vlakové spojenie, takéto budú ceny

Cestovanie vlakom mnohí považujú za skvelú alternatívu. Spojenia ale neraz nie sú ideálne. V Európe však pribudlo ďalšie, ktoré prepojí dve hlavné mestá – Paríž a Berlín.

Nové spojenie medzi Berlínom a Parížom

Ako informuje web Euronews, Paríž a Berlín už čoskoro spojí nová vysokorýchlostná vlaková linka. Nočný vlak medzi francúzskym a nemeckým hlavným mestom začal premávať ešte koncom roka 2023, teraz však bude zavedený aj denný spoj. Má priniesť rýchlejšie a pravidelnejšie spojenie medzi Parížom a Berlínom za dobrú cenu.

Ak chcete cestovať z jedného mesta do druhého počas dňa v súčasnosti, trvá to 9 až 10,5 hodiny a vyžaduje si to prestupy. Cesta nočným vlakom ÖBB Nightjet medzi hlavnými mestami trvá približne 13 hodín a 15 minút a premáva trikrát týždenne – v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Navyše, pre rozsiahle práce na železničnej sieti bol spoj dočasne vyradený, opäť by mal začať premávať v októbri.

Linka bude premávať denne

Nová priama vlaková linka bude premávať denne. Cesta bude trvať približne 8 hodín s odchodom z parížskeho Gare de l’Est o 9:55 a príchodom na berlínsku stanicu Hauptbahnhof o 18:03. V opačnom smere bude vlak odchádzať o 11:54 a do cieľa dorazí o 19:55. Vlak bude zastavovať aj vo Frankfurte a v Štrasburgu. Spojenie bude oficiálne spustené 16. decembra. Lístky budú v predaji od 16. októbra a cena jednosmerných bude začínať na 59 eurách.

Ľudí, ktorí vopred plánujú dovolenky, možno poteší aj fakt, že lístky bude možné od októbra rezervovať aj 12 mesiacov dopredu namiesto súčasných 6 mesiacov. Navyše, v porovnaní s lietadlom vyprodukuje cesta vlakom medzi Berlínom a Parížom len jednu stotinu emisií CO2.