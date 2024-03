Český časopis Reflex označil Fica za „predajnú nevestu“. Ľudia sa mu smejú, že bude rovno aj prvou dámou

Posledný mesiac bol pre česko-slovenské vzťahy mimoriadne náročný. Jedným z dôvodov bola aj schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Ďalej je to aj smerovanie krajiny, ktoré nastolila súčasná vláda.

„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli. Sme presvedčení, že v tejto chvíli nie je potrebné uskutočniť spoločné zasadnutie oboch vlád,“ oznámil pred pár dňami český premiér Fiala.

Kvôli Robertovi Ficovi si dokonca zmenil prejav. Zo strany Roberta Fica zaznievali náznaky toho, že sa radšej vzdá svojho postu premiéra, ako by mal posielať slovenských vojakov bojovať na Ukrajinu, čo je niečo, čo v tomto momente ani nie je „na stole“ a musel by to najskôr schváliť parlament.

Robert Fico sa vo videu k druhému výročiu ruskej agresie vyjadril, že Putin je falošne démonizovaný a že obete na Ukrajine pribúdajú kvôli Západu, ktorý podporuje vojnu. Zožal za to kritiku napríklad od Danuše Nerudové, niekdajšej kandidátky na prezidentku Českej republiky a kandidátky do europarlamentu. Postupne našu krajinu izoluje od Západu a aj od Európskej únie.

Reakcia na Fica

Ako reakcia na udalosti vznikla aj titulka s Robertom Ficom, ktorú vytvorili šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský a grafik Jan Ignác Říha pre časopis Reflex. Tá je ako plagát voľne stiahnuteľná a nájdete ju TU. Tlačená verzia časopisu príde do predaja zajtra, no fotografia je podľa Reflexu virálna už dnes a zdieľala ju napríklad aj satirická stránka Zomri.

Jeden komentujúci napríklad napísal: „Ďakujem Reflexu, že pomáha nastavovať zrkadlo. Snáď to uvidia Slováci v stánkoch aj v tých najzapadnutejších slovenských dedinách, a snáď aspoň niekto precitne.“ Ďalší komentár bol skôr z kategórie smiech cez slzy. „Zatiaľ to vyzerá, že toto bude naša prvá dáma, zvykajme si,“ napísala fanúšička. Dodatok v komentároch bol už len to, že „Pellegrini bude jeho prvá družička“.

„Ministerka kultúry teraz bude žiarliť, že na takejto titulke mala byt ona“, dodáva ďalšia fanúšička. Zaklincoval to už len komentár: „70 sukieň mala“.

Článok Reflexu sa ďalej komplexnejšie venuje téme ako sa česko-slovenské vzťahy po voľbách na Slovensku narušili a čo to znamená do budúcna. Tiež tam nájdete rozbor dvoch najsilnejších prezidentských kandidátov, aj karikatúru od Shootyho. Ako ďalej píše Reflex, to, že je Slovensko rozdelené a vznikli tu dva pomyselné tábory, uľahčuje Robertovi Ficovi ťahať celú krajinu do náruče Ruska. To je podporené dezinformáciami a silným ruským vplyvom.

Ak si teda chcete toto špeciálne vydanie českého Reflexu kúpiť, zajtra ho nájdete v novinových stánkoch a obchodoch.