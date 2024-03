Vypiekol so Šimkovičovou? Asistent bývalého poslanca si požiadal o zaregistrovanie značky STaR

Asistent bývalého exposlanca Miroslava Kollára, Tomáš Borovský, si chce zaregistrovať značku STaR. Práve takto by sa ale po novom mal volať RTVS.

Ochranná značka STaR

Ako informuje portál Hnonline, ministerstvo zatiaľ nepodalo žiadosť na ochrannú známku STaR a urobil tak práve Tomáš Borovský. Portálu potvrdil, že ide o spôsob poukázať na to, že vláda nemala zmeny v RTVS premyslené. Značku ale nemieni využívať.

Borovský pritom nechce len ochrannú známku na STaR, ale aj na činnosti ako rozhlas a televízia s ňou spojené a ďalšie činnosti.

Portál oslovil mediálneho právnika Tomáša Kamenca a ten uviedol, že to pre ministerstvo nebude žiadny problém a podľa neho bude Borovského žiadosť jednoducho zamietnutá. Dodáva, že ak by mu ju povolili, takéto problémy by boli prakticky na dennom poriadku pri zakladaní inštitúcií.