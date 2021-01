Česko zaznamenalo rekord v počte prípadov. Vláda predlžuje lockdown o ďalšie 2 týždne

Opatrenia proti koronavírusovej pandémii zostanú v Českej republike na najprísnejšom piatom stupni systému PES najmenej do 22. januára. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to vo štvrtok oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný. Tento termín sa zhoduje s koncom núdzového stavu, uviedol server Novinky.cz.

Aj po 15. januári budú pre občanov k dispozícii zadarmo antigénové testy, na ktoré sa bude možné objednávať bez nutnosti odporúčania lekára či úradov. Doteraz bolo v ČR vykonaných viac ako 950 000 antigénových testov.

Účinok opatrení by sa mala podľa Blatného prejaviť v priebehu budúceho týždňa. Ak by došlo k razantnej zmene vývoja, vláda bude situáciu riešiť. V prípade potreby by mohlo dôjsť aj k ďalšiemu sprísneniu opatrení. Kolegov vo vláde chce Blatný oboznámiť s opatreniami, ktoré platia v susedných krajinách.

Blatný ďalej uviedol, že kabinet umožní návštevy v zariadeniach pre dlhodobo chorých a zariadeniach následnej starostlivosti. Návštevník bude musieť predložiť negatívny test a mať nasadený respirátor. Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček oznámil, že okamžite pripraví kompenzačný program pre lyžiarske areály, ktorých otvorenie presadzoval.

Pribudlo viac ako 17-tisíc prípadov

V Českej republike zaznamenali za stredu 17 668 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 pri 36 966 vykonaných PCR testoch. Ide o najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie, predošlý rekord (17 358) pritom padol len 5. januára, vyplýva z údajov zverejnených vo štvrtok ráno na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Pozitívny výsledok tak malo 47,8 percenta vykonaných PCR testov. Vyšší podiel (52,29 percenta) bol podľa servera Novinky.cz zaznamenaný len 1. januára.

V stredu pribudlo podľa predbežných údajov aj najmenej 84 úmrtí. Nejde však o konečné číslo, keďže tento údaj sa dopĺňa spätne aj v priebehu niekoľkých dní. Od 23. decembra neklesol denný prírastok úmrtí pod 100.

Aktuálne je v ČR nakazených 132 725 osôb, čo je takisto najvyšší počet od začiatku pandémie. Celkovo tam doteraz zaznamenali 794 740 prípadov nákazy a 12 621 súvisiacich úmrtí. Hospitalizovaných je k štvrtkovej 08.00 h 7143 ľudí, z toho 1061 je vo vážnom stave.