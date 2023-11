Českí turisti pobúrili Poliakov: Pri bazénoch pribudlo upozornenie, vyzývajú ich, aby sa prestali odhaľovať

„Rozmohol sa nám tu taký nešvár…“ Českí návštevníci, ktorí prichádzajú do poľského Prudniku za oddychom v plaveckom bazéne, dostali upomienku. Športovému areálu sa nepáči, že chodia nahí po spoločných šatniach.

Problémoví plavci

Bazén Sójka sa nachádza relatívne blízko českých hraníc. Preto je logické, že ho Česi často a dlhodobo navštevujú. Ako informoval iDnes, aj keď pravidlá a zvyky sú tu každému známe, plavci z Českej republiky idú proti prúdu.

Šatne sú pre ženy a mužov oddelené, napriek tomu platí, že ak sa niekto prezlieka zo spodnej bielizne do plaviek, mal by to urobiť v kabínke. Českým návštevníkom táto cesta do prezliekarní príde, zdá sa, zbytočná. Plavky si obliekajú rovno pri skrinkách.

Liberálnejší prístup k nahote

Toto sa však vedeniu športového areálu nepáči. Prízvukuje najmä zlým vplyvom na deti. Pri bazénoch sa preto objavilo upozornenie venované špeciálne Čechom.

„Tie isté šatne využívajú deti s rodičmi alebo deti, ktoré prichádzajú na športové kurzy,“ vysvetlila problém riaditeľka prudnickej športovej agentúry Malgorzata, Haleková-Malinowská.

Problém Nowa Trybuna Opolska odôvodnila tým, že ľudia v Česku majú liberálnejší prístup k nahote než Poliaci, napísali České noviny. Plavárne alebo akvaparky sú tolerantnejšie, čo sa týka prezliekania alebo aj sprchovania.