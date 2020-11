Česká republika zavádza nové pravidlá pre cestovanie. Dotknú sa aj Slovákov, platiť začnú od pondelka

V Českej republike začnú od pondelka 9. novembra platiť nové pravidlá pre cestovanie. Zmeny sa dotknú aj obyvateľov Slovenska, informoval vo štvrtok na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus s odvolaním sa na české ministerstvo zdravotníctva.

Ak obyvatelia Česka strávia v niektorej z tzv. červených krajín, kam Česká republika zaradila aj Slovensko, viac ako 12 hodín, musia sa cestou späť do ČR otestovať, uviedol internetový portál televíznej stanice ČT24. Testy budú povinné aj pre všetkých cudzincov prichádzajúcich do ČR a nesmú byť staršie ako 72 hodín. V opačnom prípade budú musieť cestujúci podstúpiť desaťdňovú karanténu. Výnimkou by mali byť pendleri, cezhraniční študenti a tranzity.

Česko má najvyššiu smrtnosť spomedzi krajín

Česká republika od začiatku pandémie zaznamenala 378 716 prípadov ochorenia COVID-19, v súvislosti s ktorým prišlo o život 4133 osôb a je tak 11. európskou krajinou s najvyšším výskytom tohto infekčného ochorenia.

V Českej republike počas stredy zaznamenali 15 729 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva zverejnených v noci na štvrtok.

V súvislosti s koronavírusom zomrelo v Česku 4133 pacientov. V stredu zomrelo 123 infikovaných, v utorok pribudlo 223 mŕtvych, najviac od začiatku epidémie, sumarizuje spravodajský server tn.nova.cz.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 378 716 ľudí. Z ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, sa dosiaľ vyliečilo 199 763 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 174 820 ľudí, z toho 8278 je hospitalizovaných. V ČR platí do 20. novembra núdzový stav, ktorého predĺženie schválila v piatok Poslanecká snemovňa českého parlamentu.