Česi nezostali svojej povesti nič dlžní. Talibanci našli na ich ambasáde desiatky fliaš tvrdého alkoholu

Bojovníci Talibanu našli počas prehľadávania budovy českej ambasády v Kábule desiatky fliaš tvrdého či jemnejšieho alkoholu a video z “razie” zverejnili na Twitteri. Pôvodne si však mysleli, že budova patrí niekomu úplne inému. Informuje portál Novinky.cz.

Bojovníci Talibanu sa po úplnom prebratí moci v krajine zrejme nudia a preto prehľadávajú narýchlo opustené budovy, z ktorých ľudia utekali do bezpečia. Jednou z nich bola aj budova českej ambasády v hlavnom meste Afganistanu a to čo našli, určite nečakali.

1/2 Taliban says they have discovered alcoholic drinks storage room in Salahuddin Rabbani’s house in Kabul.

Mr. Rabbani is the leader of Jamiat-e-Islami & former foreign minister. pic.twitter.com/z2kqyupGuR

— Pamir News (@PamirNews) September 13, 2021