Černochová reaguje na Fica: O plánoch vyslať na Ukrajinu vojakov som nepočula. Remišová ho obviňuje, že klame a straší

Česká ministerka obrany Jana Černochová nepočula o tom, že by niektoré členské krajiny NATO a EÚ chceli na Ukrajinu posielať svojich vojakov. V pondelok tak reagovala na tvrdenia predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý to údajne čítal v poznámkach k pondelkovej konferencii v Paríži. Český premiér Petr Fiala neskôr vyhlásil, že ČR sa vysielať vojakov na Ukrajinu nechystá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Nič také som zatiaľ nečítala, nepočula. Počkám, s čím príde pán premiér (Petr Fiala) a s čím nás ako ministrov a Bezpečnostnú radu štátu oboznámi, a podľa toho budeme o týchto záležitostiach ďalej diskutovať,“ povedala šéfka českého rezortu obrany. Pred odletom na konferenciu v Paríži to komentoval aj Fiala. „ČR sa určite nechystá vysielať žiadnych vojakov na Ukrajinu a nikto sa ničoho takého nemusí báť. Rovnako sa ČR, a určite nie moja vláda, žiadnym spôsobom nechystá zaviesť povinnú vojenskú službu alebo niečo podobné,“ zdôraznil český premiér.

Na Ukrajinu nepôjdu žiadni slovenskí vojaci

Nevyvrátil ani nepotvrdil, či o vyslaní vojakov uvažujú iné členské štáty EÚ. „Nebudem vopred komentovať všetky nápady, ktoré na summite zaznejú. Preto sa schádzame, aby sme hľadali to správne riešenie,“ dodal. S ostatnými politikmi budú podľa jeho slov hovoriť najmä o tom, ako v Európe zvýšiť výrobné kapacity obranného priemyslu a ako dovtedy akútne pomôcť Ukrajine. Podľa Černochovej budú lídri na konferencii v Paríži diskutovať o ďalších formách pomoci Ukrajine. Ako príklad uviedla odmínovaciu koalíciu či zapojenie sa do projektu financovania munície, ktorú ČR po svete zháňa.

„Ja som nečítala poznámky, ktoré čítal pán premiér Fico. Ja len chcem, aby sa konečne európske krajiny dohodli na naozaj silnej podpore Ukrajiny. A pokiaľ tá silná podpora Ukrajiny bude v tom zmysle, že budeme ako krajiny viac participovať na bezpečnostných opatreniach, rozhodne nebudem proti,“ dodala ministerka. Fico v pondelok vyhlásil, že podľa jeho informácií niekoľko členských krajín NATO a EÚ zvažuje, že na základe dvojstranných dohôd s Ukrajinou na jej územie vyšle svojich vojakov. Zdôraznil, že SR sa do tohto projektu nezapojí a na Ukrajinu nepôjdu žiadni slovenskí vojaci. Jeho vláda však bude rešpektovať, ak k tomuto kroku pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO.

Podľa niektorých by mal Fico odstúpiť

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová sa vyjadrila, že Fico klame a straší ľudí svojimi vyjadreniami o prípadnej možnosti vyslať slovenských vojakov na územie Ukrajiny na základe bilaterálnej dohody. „Robert Fico odporným spôsobom klame a straší ľudí, keď tvrdí, že Slováci budú musieť ísť bojovať na Ukrajinu. Táto otázka nikdy nebola na stole a je to absurdné klamstvo, ktoré Fico používal na šírenie strachu a nenávisti, aj keď bol v opozícii,“ uviedla v stanovisku Remišová. Tvrdí, že Fico straší, aby prekryl to, že vláda napríklad nerieši vysoké ceny potravín a palív. Dodala, že vláda vystavuje Slovensko riziku izolácie a medzinárodnej hanby.

Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal odstúpiť z funkcie. „Verejne sa zaviazal, že slovenských vojakov nevyšle na Ukrajinu, aj keby ho to stálo funkciu predsedu vlády. Keďže Slovenská republika sa očividne nechystá vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, mal by celý svoj verejný záväzok dodržať a odstúpiť z funkcie,“ uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.