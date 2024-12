Ceny idú nahor, no kvalita klesá: Inšpektor ukazuje hrôzy, ktoré čakajú majiteľov domu za 1,6 milióna

Po kúpe nového domu má človek pocit, že je predsa všetko nové, a teda by malo perfektne fungovať. Opak je ale pravdou. Dôkazom sú aj ukážky inšpektora, ktorý ľuďom na sociálnych sieťach ukazuje, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Inšpektor poukazuje na nedostatky v relatívne novom dome

Hovorí sa, že netreba súdiť knihu podľa obalu a zdá sa, že sa to vzťahuje aj na nehnuteľnosti. Ako píše Bored Panda, poriadne drahý dom, ktorý bol nedávno postavený a navonok vyzerá, že je relatívne nový a vonia luxusom, môže v skutočnosti predstavovať nebezpečenstvo a pripraviť vás o pokojný spánok. Inšpektor Andrew Matson niečo také vída pravidelne a o svoje zážitky sa delí so zvedavým obecenstvom na sociálnych sieťach.

V jednom zo svojich videí na TikToku ľudí previedol po dome, ktorý bol postavený len pred 2 rokmi a je na predaj za 1,6 milióna dolárov (približne 1,5 milióna eur). Záujemcovi o kúpu môžu niektoré detaily uniknúť, no nie inšpektorovi. Vo videu ukazuje, že už zvonku je to poriadne zlé. Okná nie sú urobené poriadne, napríklad, kovové nadpražia už hrdzavejú a tesnenie nebolo urobené tak ako treba. Na niektorých miestach ani len nebolo dokončené, inde sa už začalo rozpadávať.

Ceny idú nahor, no kvalita klesá

Niektoré vonkajšie časti domu pôsobia, akoby boli nedokončené, alebo len narýchlo zbúchané. Iné časti sa zas očividne rozpadávajú. Matson poukazuje na to, že zábradlie pri schodoch by malo byť vždy pevné a bezpečné. Ukazuje ale, že v tomto dome sa rozpadáva materiál pod zábradlím, a to sa nebezpečne hýbe. Posuvné dvere sú taktiež pokazené. Vchodové dvere do garáže zas ostali nedokončené.

Pokazená je aj drvička kuchynského odpadu a nikto si nedal námahu opraviť ju. Nehovoriac o tom, že nefunguje ani zvonček pri vchodových dverách. Vnútorné dvere v dome zas zasahujú do ventilácie. Kúpeľňa vyzerá byť na prvý pohľad síce v poriadku, no bližší pohľad ukáže, že sú v sprchovom kúte zle vyplnené medzery. Inšpektor si tiež všimol problémy so strechou.

Bored Panda poukazuje na to, že podobné veci sa nedejú len v USA, ale aj v Európe. Okrem toho, že ceny nehnuteľností vystrelili do výšin, zdražel aj stavebný materiál. Ľudia preto neraz volia lacnú pracovnú silu, ktorá však nie vždy odvedie kvalitnú prácu.