Útok ministra financií Igora Matoviča na Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied pre vakcínu Sputnik V je niečo nehorázne, myslí si biochemik Pavol Čekan.

Matovičove piatkové vyjadrenia považuje za „absolútne nemiestne“ aj matematik Richard Kollár. „Jeho útoky na slovenskú vedu a odborníkov považujem za osobný útok na mňa,“ uviedol na sociálnej sieti.

„Tieto úbohé útoky na odborníkov, vedcov a nezávislé inštitúcie, ktoré musia dbať o bezpečnosť liekov a vakcín, aby chránili naše zdravie a životy, musia navždy skončiť,“ vyhlásil Čekan. Najlepších vedcov tak podľa neho vyháňame do zahraničia, kde majú pokoj, finančné zázemie, dôstojný život, postavenie a kredit pre svoju prácu.

Dnešný “útok” Igora Matoviča na ŠÚKL a BMC SAV kvôli Sputniku V je niečo nehorázne. Plne stojím za kolegami, odborníkmi… Uverejnil používateľ Pavol Cekan Piatok 9. apríla 2021

Kollár verí, že ŠÚKL a aj laboratóriá SAV urobili všetko pre to, aby posúdili skúmanú vakcínu čo najlepšie a najzodpovednejšie. Dúfa, že čo najviac vakcín sa podarí čo najskôr certifikovať na európskej úrovni, doviezť na Slovensko a presvedčiť ľudí, aby sa zaočkovali. „A týka sa to, samozrejme, aj vakcín z Ruska a Číny, uvítal by som, ak by požiadali o registráciu v EÚ čo najskôr a predložili všetky potrebné materiály ako už schválené vakcíny pred nimi,“ dodal.

Vedeckej komunity sa zastali Cigániková aj Paulis

Vedeckej komunity sa zastali aj predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková a štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis. Považujem za nešťastné a nespravodlivé, ak odborníkov nútime do politických rozhodnutí, ponižujeme alebo hádžeme cez palubu,“ vyhlásila poslankyňa. Kvalitu slovenských vedcov ocenil aj Paulis.

Matovič, ktorý vo štvrtok (8. 4.) rokoval v Moskve, v piatok povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie vakcíny Sputnik V neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.

ŠÚKL deklaroval, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v SAV údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. Biomedicínske centrum SAV uviedlo, že realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.