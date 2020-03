Často sa tak tvári, ale nie je ním. Takáto je pravda o čajoch, ktoré každodenne nakupujeme

Spríjemňujú nám naše každodenné chvíle v práci, škole alebo pomáhajú počas choroby. Niekto si ich s obľubou pripravuje deň čo deň, iní zvolia odlišné alternatívy osvieženia. Pravdou ale ostáva, že sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov už od dávnych dôb a o ich rozmanitosti a kvalite by nám vedel porozprávať nejeden čajový majster či bylinkár.

Striedanie zimy a jari so sebou prináša náročné obdobie neúprosne prepojené s nádchou, prechladnutím, chrípkou či iným respiračným ochorením. Počas daného obdobia konzumácia čajov, čajových zmesí a nápojov s označením „čaj“ značne stúpa.

Ako ale zistiť, ktorý produkt v bežnom supermarkete predstavuje pre naše telo ideálnu voľbu? O zaujímavé a v niektorých prípadoch aj nepríjemné fakty v spojitosti s čajmi, ktoré sú ponúkané na slovenskom trhu sa s nami preto podelil Potravinový sprievodca.

Oboznámil nás s tým, ako sa čo najlepšie zorientovať v regáloch s množstvom „farebných krabičiek“, ale aj tým, čo je pre naše telo najprospešnejšie.

Podľa slov Potravinového sprievodcu väčšina ľudí rozdeľuje čaje na sypané a porciované. Často sa môže stať, že spotrebiteľ preferuje najmä kvôli pohodlnosti prípravy a následnej likvidácie zvyškov, práve druhú zo spomenutých kategórií.

Cez bielu textíliu však obsah vrecúška nedokážeme vidieť a niekedy ani cez silónové trojuholníčky nie je možné jednoznačne určiť, čo všetko sa v nich nachádza.

„Spotrebiteľ ktorý nečíta etikety, kupuje „mačku vo vreci“. Problém nastáva najmä pri produktoch ako je čajové hriate, ktoré sa tvári ako čaj, no v skutočnosti je to zmes na prípravu nealkoholického nápoja. Je fakt, že takéto produkty nájdeme v regáloch spolu s produktami, ktorým sa chcú podobať, v tomto prípade medzi čajmi,“ vysvetľuje Potravinový sprievodca.

Súčasná legislatíva je v tomto prípade zatiaľ prikrátka a jediným overeným odporúčaním v tomto smere preto ostáva dôkladné čítanie etiket. „Aby mohol produkt niesť v názve slovo „čaj“, musí obsahovať minimálne 95 % hmotnosti sušiny rastlinného pôvodu,“ ďalej dodáva.

Spomínané čajové hriate (značka LOYD) v sebe ukrýva len približne 64,5 % zmesi bylín, ktoré sú ale doplnené o umelé arómy a zmes umelých sladidiel, z ktorých 2 sú niekoľko stokrát sladšie, ako bežný cukor (Sacharín – E954, Aspartám – E951).

Najmä tieto prísady spôsobujú to, že nám nápoj tak veľmi chutí. Dané sladidlá ale nepredstavujú pre organizmus vhodnú voľbu. Lepšou alternatívou sú produkty s výhradne prírodnými arómami alebo v ideálnom prípade so žiadnymi.

Ak sa ale aj zameriame na percento zloženia čaju, ktorým je jedna bylina alebo ich zmes, nesmieme zabudnúť ani na ich kvalitu. Podobne, ako v iných prípadoch, aj tu platí, že práve tá je dôležitejšia ako kvantita. Čo to ale v prípade čajov znamená ?

