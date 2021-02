Čakanie na smrť, napätie, slzy či brutálna poprava. Najlepšie filmy odohrávajúce sa v celách smrti

Rozsudok trestu smrti už desaťročia polarizuje spoločnosť. Kým sú niektorí za tento spôsob potrestania ľudí za zločiny, ďalší za búria a vysvetľujú, že je nezmyselné trestať napríklad za vraždu ďalšou vraždou. Ešte aktuálnejšie je to pri prípadoch, v ktorých sú odsúdení v skutočnosti nevinnými a ich poprava sa po rokoch, kedy sa skutočný vinník objaví, už nedá vrátiť.

Práve na túto tému sa zamerali tvorcovia týchto vysoko hodnotených filmov, ktoré ukazujú odsúdených na smrť v ich posledných chvíľach. Tieto momenty sú dojímavé, plné emócií a o to silnejšie, keď sa človek dozvedá, že odsúdení si vlastne takéto brutálne ukončenie života ani nezaslúžia. Niektoré z nich sú dokonca nakrútené podľa skutočných udalostí.

Zelená míľa / The Green Mile (1999)

ČSFD: 93 %

IMDb: 8,6/10

Hlavnou postavou je muž menom Paul, ktorý spomína na svoje traumatické zážitky, s ktorými sa stretol ako dozorca vo väznici. Svoj príbeh sa rozhodne vyrozprávať jednej z opatrovateliek, ktorá sa o neho na sklonku života stará.

V tomto momente sa na diváka začína valiť obrovský emočný náklad. Mladý Paul v podaní Toma Hanksa nie je typom krutého a bezcitného dozorcu. Keď sa vo väznici pre najhorších zločincov stretáva s Johnom, zblížia sa. Napriek tomu, že je presvedčený o jeho nevine, nedokáže mu pomôcť.

Citlivým spôsobom spoznávame osudy aj ďalších odsúdených, na ktorých čaká cesta chodbou namaľovanou na zeleno, prezývaná Zelená míľa. Na jej konci sa odsúdení stretávajú so smrťou. Zelená míľa zachytáva posledné okamihy pred trestom smrti, ktorý sa ukáže ako krutý a beštiálny.

Zelená míľa spoločne so snímkou Vykúpenie z väznice Shawshank sú výsledkom spolupráce režiséra Franka Darabonta a autora knižných predlôh Stephena Kinga. Obe sú nezabudnuteľným zážitkom, plným ťažkých a dôležitých myšlienok, na ktoré divák po sledovaní tak skoro nezabudne.

Mŕtvy muž prichádza / Dead Man Walking (1995)

ČSFD: 81 %

IMDb: 7,5/10

Dráma nakrútená podľa knižnej predlohy Helen Prejean, v ktorej opísala svoje vlastné zážitky zo stretnutí s väzňami v celách smrti. Ústrednou postavou snímky je sociálna pracovníčka a sestra Helen, ktorá sa vo väzení spoznáva s vrahom odsúdeným na smrť.

Vytvorí sa medzi nimi zvláštny vzťah a Helen sa mu rozhodne nie iba pomôcť spríjemniť jeho posledné dni pred popravou, ale možno aj vybojovať miernejší trest.

Mŕtvy muž prichádza pojednáva o téme popráv a ich zmyslu. Pokladá viacero až filozofických otázok o tomto spôsobe pomsty. Trest smrti totiž neprinesie nikomu vykúpenie, ale ďalší stratený ľudský život, ktorý by sa dal “napraviť” aj inými spôsobmi.

Herečka Susan Sarandon získala za svoje stvárnenie hlavnej role Oscara. Upozorňujeme, ak patríte medzi divákov s citlivými povahami, aj tento film vaše emócie rozseká na kúsky.

K smrti odsúdený ušiel / Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent souffle où il veut (1956)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,3/10

V tomto prípade sa nenechajte odradiť rokom vzniku snímky. Na smrť odsúdený ušiel aj po desiatkach rokov dokáže v divákovi vytvoriť sympatie, dávku napätia a svojou atmosférou ho nenechá kľudným do konca. Ako je to možné, keď sa sústreďuje iba na jednu osobu?

Za réžiou stojí ikonické francúzske meno Robert Bresson, ktorý sa zameral na skutočný príbeh André Devigna. Ten do detailu popísal svoje plány na útek počas druhej svetovej vojny z pevnosti v Lyone.

Snímka s dokumentárnou presnosťou sleduje muža odsúdeného na smrť a jeho prípravu krôčik po krôčiku k tomu, aby ušiel. Podarí sa mu tento náročný plán uskutočniť alebo skončí pri poprave?

Blok 99 / Brawl in Cell Block 99 (2017)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,1/10

Väzenské prostredie je samé o sebe neprívetivé. Niekedy sa väzeň do cely smrti nemusí dostať iba odsúdením. To je prípad aj hlavného hrdinu, ktorý sa zapletie do obchodovania drog, čo ho napokon dostáva až za mreže.

Tu však najdrsnejšia časť jeho cesty iba začína. Kvôli vyhrážkam zabitia jeho rodiny musí splniť rôzne nebezpečné úlohy, až sa napokon dostať do Bloku 99. Kedykoľvek ho však môže stihnúť smrť. Predovšetkým čím sa viac blíži k cieľu, tým je riziko väčšie.

Film obsahuje mnoho drastických scén, ale aj prekvapivých momentov, kde nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. K tomu dávku akcie a napätia. Vytvoril možno nový spôsob surovosti v kinematografii a o svojej hodnote vás okrem hereckých výkonov presvedčí aj pútavá vizuálna stránka a celá atmosféra, ktorá nedokáže ani na chvíľu nudiť.

Život Davida Galea / The Life of David Gale (2003)

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,6/10

David Gale je uznávaným profesorom filozofie. Keď sa zapojí do hnutia, ktoré sa zaoberá všetkými možnými dopadmi súdnych rozhodnutí, stretáva sa aj s trestom smrti, ktorý odsudzuje.

Čo sa stane v prípade, ak odsúdia práve jeho a putuje do cely smrti, kde čaká na svoj posledný deň? Tri dni pred svojou popravou sa rozhodne stretnúť s reportérkou, ktorej vyrozpráva svoj príbeh. Tu začína hra s časom, pretože reportérka je odhodlaná v priebehu týchto pár hodín príbeh objasniť.

Kevin Spacey a Kate Winslet v hlavných úlohách rozohrajú napínavú drámu, ktorá sa zahráva s myšlienkou trestu smrti a nevinných ľudí, ktorých život je týmto spôsobom ukončení. Keby mali viac času a ich prípadu by sa chytil niekto iný, skončili by na slobode?

Pravda zabíja / True Crime (1999)

ČSFD: 65 %

IMDb: 6,6/10

Podobný námet spracúva vo svojej snímke aj Clint Eastwood, ktorý stvárnil aj hlavnú úlohu. Reportér Steve Everett zistí, že väzeň z cely smrti, ktorý má byť o polnoci popravený, je nevinný. Zostáva mu iba niekoľko hodín na to, aby jeho popravu odvrátil a nevinne odsúdenému zachránil život.

Napriek svojej povesti sukničkára, alkoholika alebo zlého otca sa do svojej dôležitej úlohy púšťa s plnou zodpovednosťou a odhodlaním, priviesť ju do úspešného konca.

Práve aj vďaka ubúdajúcemu času nechýba napätie, ani niekoľko humorných vsuviek, ktoré sú pre režiséra typickými. Clint Eastwood napriek svojmu veku nestráca na svojich kvalitách. Pravda zabíja je navyše už jeho osemnástym filmom, ktorý režíroval aj sám seba obsadil do hlavnej úlohy.

Poprava / Return to Paradise (1998)

ČSFD: 77 %

IMDb: 6,9/10

Trojica priateľov Lewis, Sheriff a Tony trávia prázdniny v Malajzii. Keď je ich výlet na konci, Lewis sa rozhodne, že sa domov nevráti, ale v krajine, ktorú si tak veľmi zamiloval, zostane. Sheriff a Tony odchádzajú a Lewis zostáva v jeho novom kúsku raja osamote.

Zvrat nastáva vo chvíli, kedy je Lewis obvinený z držania drog a odsúdený na trest smrti. Hašiš polícia objavila náhodou, pri pátraní po ukradnutom bicykli v dome, kde trojica kamarátov spoločne trávila výlet. Keďže však Sheriff a Tony odišli, všetka vina padla na Lewisa, ktorý musí zaplatiť svojím životom. A to aj napriek tomu, že ich užívali všetci traja.

Dni do jeho popravy sa blížia. Sheriff a Tony sa pravdu dozvedajú až po dvoch rokoch a sú odhodlaní urobiť všetko pre to, aby priateľa, ktorý je odsúdený zhodou nepríjemných okolností, zachránili. A časť viny zobrali na seba.

Hlavné úlohy stvárnili herci Joaquin Phoenix a Vince Vaughn. Snímka Poprava sa nepohráva iba s otázkou spravodlivosti pri odsúdení na trest smrti, ale aj priateľstva a morálnych zásad. Dokážu sa priatelia skutočne obetovať a stráviť roky vo väzení výmenou za záchranu Lewisovho života?

Rozsudok smrti / Let Him Have It (1991)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,2/10

Rozsudok smrti ukazuje skutočný prípad, ktorý sa považuje za jeden z najväčších omylov britského súdnictva. Derek Bentley so svojím kamarátom Chrisom boli zatknutí pri vlámaní. Chris však pri zatýkaní postrelil dvoch policajtov a jeden z nich prišiel o život.

Derek si vyslúžil za tento čin trest smrti úplnou náhodou. Nakoľko bol mierne retardovaný, možno aj to prispelo k tomuto omylu. Počas zatýkania mal vysloviť vetu “daj mu to,” ktorá mu tento rozsudok podpísala a stala sa aj originálnym názvom tohto filmu.

Derek mal Chrisa týmto navádzať k tomu, aby policajtov zabil a teda sa stal sa čin spoluzodpovedný, aj keď spúšť nestlačil. V roku 1953 bol popravený. Tento prípad napokon prispel k zrušeniu trestu smrti v Británii. Derek získal po 45 rokoch od svojej popravy posmrtnú milosť a jeho prípad sa zapísal do dejín.

Snímka ukazuje nezmyselnosť trestu smrti a nesie silný odkaz toho, že nič nevyrieši. Treba dodať, že aj keď bol za vraždu zodpovedný Chris, bol maloletým a trest smrti postihol iba Dereka. Tento film pomohol k tomu, aby sa jeho prípad znova otvoril a jeho meno bolo očistené dva roky po jeho uvedení. Čo už však jeho život späť nevrátilo.