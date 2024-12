Čaká nás veľkolepý návrat zimy: Posledné dni roka budú mimoriadne teplé, čoskoro však príde zvrat. Toto sa udeje

Sme uprostred zimy, no počasie aktuálne vyzerá pokojnejšie ako bývalo zvykom. Na konci roka nás čakajú príjemné dni, vplyv vysokého tlaku vzduchu spôsobuje, že len máločo nasvedčuje tomu, že by mohli prísť tuhé mrazy alebo výdatná snehová nádielka. Všetko sa však už čoskoro zmení.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál iMeteo, predposledný deň v roku bude jasný až polojasný. Maximálne teploty sa vyšplhajú na +4 až +9 °C. Lokálne sa opäť vyskytnú hmly, ktoré môžu byť trvajúce a v nižších polohách spôsobia o niečo nižšie teploty, a to od -2 do +3 °C.

Návrat zimy

Nielen zo Slovenska, ale aj z Európy sa vytratila zima. Problémy nemajú len naše končiny, kde ani na horách nie je dostatok snehu a teploty sú mimoriadne vysoké, ale aj Škandinávia, Pobaltie či Alpy, kde je snehová nádielka minimálna.

Podľa predpovedí by sa však situácia mala už čoskoro zmeniť. Ako avizuje iMeteo, aktuálne prevládajúce teplé prúdenie bude nahradené ďalším vpádom studeného vzduchu.

Už v prvých dňoch nového roka sa k nám dostane tlaková níž. Tá bude postupovať z Britských ostrovov na Pobaltie. Prinesie nielen veterné počasie, zároveň otvorí aj severozápadné prúdenie. Už 2. januára by mal teda počasie v našej oblasti ovplyvňovať studený front, ktorý so sebou postupne prinesie aj sneh a nízke teploty.

To, koľko snehovej nádielky padne, a či vôbec bude stáť za to, však zatiaľ nie je jasné. Niektoré numerické modely ukazujú, že začiatok roka bude pre milovníkov zimného počasia priaznivý a už 3. januára sa možno pripraviť na pomerne výdatné a plošné sneženie. Naopak, tie konzervatívnejšie modely očakávajú výrazné ochladenie, so zrážkami však príliš nepočítajú.