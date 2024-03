Burger s hranolčekmi za šialených 22 eur. Obľúbený fastfood čelí masívnej kritike, ľudia zúria nad vysokými cenami

Five Guys patrí medzi celosvetovo známe reťazce fastfoodov. V uplynulých dňoch sa naň začala valiť vlna kritiky po tom, ako sa ľudia na internete sťažovali na nehorázne vysoké ceny.

Portál UNILAD upozornil na účtenku, ktorá sa objavila na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) a zdieľaná bola pôvodne na Twitteri. Ukazuje podľa niektorých priam šialenú cenu za hamburger z tejto prevádzky.

Five Guys prices are out of control.

$24 for one person

Source: Reddit pic.twitter.com/wcXgbjGnI4

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 1, 2024