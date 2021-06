Burdž chalífa: 828-metrová najvyššia budova na svete je tak mohutná, že spôsobila spomalenie rotácie Zeme

Ak by mala ešte o 170 metrov viac, jej výška by dosahovala 1 kilometer. Aj tak je však Burdž chalífa so svojimi 828 metrami najvyššou budovou sveta, pričom predchádzajúcu najvyššiu budovu, Taipei 101, predbehla výrazným, vyše trojmetrovým rozdielom.

Postavili ju iba za 6 rokov

Spojené arabské emiráty patria medzi najbohatšie krajiny sveta. Rozvíjajúci sa štát postavený sčasti na ropnom biznise však začal zvyšovať svoj príjem aj z turizmu. Emirát Abú Zabí tak potreboval niečo, čím upúta medzinárodnú pozornosť, ale aj uznanie. Padlo tak rozhodnutie postaviť najvyššiu budovu sveta. A nie iba tak hocijakú, ktorá prekoná predchádzajúcu budovu iba o pár metrov. Abú Zabí a Dubaj budú mať rekordne vysokú budovu, ktorú len tak ľahko iné neprekonajú.

Stavať sa začalo v januári roku 2004 a k oficiálnemu otvoreniu budovy prišlo 4. januára 2010, uviedol Wall Street Journal. Najvyššiu budovu sveta, ktorá drží niekoľko “naj”, tak postavili iba v priebehu šiestich rokov.

Železobetón, oceľ, hliník a sklo

Vežu navrhli viaceré spoločnosti, ktoré mali so stavbou mrakodrapov skúsenosti. Na stavbu sa využila technológia podobná pri stavbe Willis Tower (predtým Sears Tower), ktorá si vyžadovala menej ocele, v porovnaní s proporcionálnou výškou Empire State Building to bolo až o polovicu menej, píše Telegraph.

Budrž chalifá sa podľa Architect skladá z viac ako 330-tisíc kubických metrov betónu, 39-tisíc ton konštrukčnej ocele, 100-tisíc štvorcových metrov skla a 15-tisíc štorcových metrov nerezovej ocele, ktoré sú použité na opláštenie budovy. Na opláštenie je tiež použitý hliník a špeciálne sklo, ktoré odoláva extrémnemu púštnemu slnku. Mimochodom, okien je na budove až 24 348 a 36 osôb ich umyje za 3 až 4 mesiace.

Dokopy tu vzniklo 154 poschodí plus ďalších 9, ktoré slúžia údržbe. V budove sa nachádza tiež úctyhodný počet výťahov, až 57 a ak by niekto chcel vystúpiť hore až po schodoch, poriadne by sa zapotil. Z prízemia až na 160. poschodie je to totižto až 2 909 schodov.

Takáto veľká budova vyžaduje všetkého veľa, no na púšti je najvzácnejšia voda. Tá je sem dodávaná zo vzdialenosti 100 kilometrov a budova denne potrebuje v priemere 946-tisíc litrov. Voda sa získava aj kondenzáciou z klimatizácie a Gulfnews píše, že sa využíva na zavlažovanie neďalekého parku.

Mesto na 160. poschodiach

Ak ideme od prízemia, nájdeme tu luxusný hotel Armani, ktorý siaha až do 39. poschodia. Nasledujú bytové apartmány, sky lobby či firemné apartmány. Na 122. poschodí nájdete luxusnú reštauráciu At.mosphere a o dve poschodia vyššie rozhľadňu. Vyššie sa nachádza ešte niekoľko apartmánov a potom sú to už iba vysielače.

Najvyššia budova opradená niekoľkými naj

Asi najznámejším a najviditeľnejším “naj” spájajúcim sa s Budž chalífa je jej 828-metrová výška. Na druhom mieste nájdeme Shanghai Tower, ktorá je so 632 metrami takmer o 200 metrov nižšia. Je tak najvyššou budovou, ale aj najvyššou stavbou či stojacou konštrukciou. Ďalší rekord spočíva v počte poschodí, v najvyššie položenom výťahu, či najdlhšej výťahovej dráhe.

Tým to ale ešte nekončí. Je to miesto, kde prišlo k najvyššie položenému čerpaniu betónu, je to najvyššia stavba, kde sa nachádza obytný priestor, či je to najvyššie miesto s osadnou hliníkovo sklenenou fasádou.

Burdž chalífa tiež má v sebe najvyššie položenú reštauráciu na svete, nachádza sa na 122. pochodí vo výške 442 metrov. Najvyšší nočný klub sa nachádza ešte vyššie, a to až na 144. poschodí. Jedným z posledných uvádzaných rekordov je tiež najvyššie uskutočnený ohňostroj pri oslavách Nového roka či najvyššia zvuková šou.

V podstate, ak je jedno, čo robíte, ak to vykonávate na najvyšších miestach Burdž chalífa, vytvárate v tom rekord. Za zmienku stojí tiež zaujímavý fakt ohľadom spomalenia rotácie Zeme kvôli svojej výške, ktorá zmenila moment zotrvačnosti Zeme. Ide však o zanedbateľnú hodnotu na úrovni niekoľkých miliardtín sekundy.

Kontroverzná budova

Burdž chalífa sa oprávnene stala symbolom nielen Dubaja, ale celých Spojených arabských emirátov. Vznikla v novej štvrti Dubaja a zaujímavé bolo, že kým budovy v okolí vďaka Burdž chalífa a záujmu o ňu prosperovali, samotná slávna stavba mala problémy a vytvárala dlh. Ako však potom uviedol REIDIN, v roku 2012 už bolo predaných 80 % apartmánov.

Kontroverzie sprevádzali aj samotnú výstavbu. Burdž chalífu postavili najmä robotníci z južnej a juhovýchodnej Ázie, ako napísal The Guardian. Podľa BBC tu robotníci pracovali dlhé hodiny v zlých podmienkach za nízke mzdy.

V máji 2011 spáchal samovraždu skokom z budovy približne 30-ročný muž, ktorému bola odmietnutá dovolenka. Ešte predtým v roku 2006 sa vzbúrilo až 2 500 robotníkov a to až tak, že vyvolali nepokoje a začali poškodzovať automobily či zariadenia. Ministerstvo tvrdilo, že spôsobili škody za pol milióna eur, píše The Guardian. Napokon sa však vrátili do práce.

Luxus, ktorý vyčerpá peňaženku

Zatúžili ste po tom, vychutnať si jedinečnosť Burdž chalífy? Ak by ste náhodou mali odložených bokom asi 1,3 milióna eur, mohli by ste si kúpiť trojizbový apartmán. Ak by ste sa uspokojili aj s menším apartmánom, stále by ste potrebovali asi 650-tisíc eur.

Našinci by však asi radšej využili možnosť krátkodobého prespatia v hoteli Armani, ktorý ako už názov napovedá, navrhol Giorgio Armani. Izbu pre dvoch tu na noc zoženiete za niečo vyše 500 eur.

Ak by ste si povedali, že vám stačí sa ísť najesť a zamierili by ste do reštaurácie At.mosphere, tu by ste sa dvaja pri troche skromnosti dokázali najesť aj za približne 100 eur, ak by ste si dali iba hlavné jedlo a k tomu možno jeden nápoj. Napríklad cestoviny s morskými plodmi stoja v prepočte asi 35 eur.

Najvyššia nebude navždy

Burdž chalífa je projekt, ktorý ukazuje, že peniaze, ropa, ale aj odhodlanosť dokážu splodiť stavbu, ktorá je v každom jednom ohľade fascinujúca. Aj keď Burdž chalífa drží všetky možné naj, je iba otázkou času, kedy bude prekonaná.

Už od roku 2013 sa v Saudskej Arábii stavia Jeddah Tower. Je to prvý mrakodrap na svete, ktorého výška má po dokončení presiahnuť magický jeden kilometer. Kedy však bude dostavaný, sa nevie. V roku 2018 sa práce zastavili a odvtedy pokračujú iba veľmi pomaly. Je teda pravdepodobné, že najvyššou stavbou sveta bude ešte niekoľko rokov Burdž chalífa.