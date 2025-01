Budúci penzisti, pozor! Podmienky odchodu do predčasného dôchodku sa zmenili, mnohí sa nepotešia

Odchod do dôchodku je spojený s viacerými podmienkami, a to pri riadnom i predčasnom starobnom dôchodku. V prípade riadneho potrebuje človek získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. V prípade predčasného dôchodku by mali žiadateľovi chýbať dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Nemusí to však tak byť vždy.

Ako informuje portál Finsider, na predčasný dôchodok už 40 rokov nestačí. Mladší ľudia musia na jeho získanie pracovať výrazne dlhšie. Zatiaľ čo v minulosti boli totiž ľudia zvyknutí na to, že do predčasného dôchodku sa odchádza najskôr dva roky pred dôchodkovým vekom, od začiatku predminulého roka vznikla možnosť odísť do penzie už po 40 odpracovaných rokoch. Potom však prišla ďalšia zmena.

Ako sa to mení v praxi

Podmienky boli upravené po tom, ako začalo do predčasnej penzie odchádzať stále viac ľudí. Po novom tak počet potrebných rokov rastie podľa toho, kedy sa budúci penzista narodil a viac-menej tak platí, že čím je človek mladší, tým neskôr môže ísť do dôchodku.

Počet odpracovaných rokov sa nadviazal na strednú dĺžku života, ako to funguje aj pri starobnom dôchodku. Dôchodkový vek sa zatiaľ zvyšuje o dva mesiace ročne. Ak si bude chcieť niekto vypočítať, koľko rokov musí odpracovať na získanie predčasného dôchodku, musí si od svojho dôchodkového veku odpočítať číslo 23.

Do úvahy sa berie dôchodkový vek bez započítania počtu vychovaných detí, ktorý určuje tabuľka v zákone, ktorá počíta s ľuďmi narodenými v roku 1966 a skôr. V prípade mladších ročníkov sa bude určovať dôchodkový vek podľa vzorca, ale tiež bude stúpať približne o dva mesiace za jeden rok. Ak bude chcieť odísť do penzie niekto, pri kom ešte nie je vypočítaný dôchodkový vek, využije sa posledná známa výška všeobecného dôchodkového veku, ku ktorej sa pripočítajú dva mesiace za každý rok, ktorý je medzi jeho rokom narodenia a ročníkom, pri ktorom je už všeobecný dôchodkový vek vypočítaný.

V prípade, že chce niekto odísť do penzie po viac ako 40 odpracovaných rokoch, musí sa riadiť svojím klasickým dôchodkovým vekom. Napríklad, bezdetní ľudia, ktorí sa narodili v septembri 1962 a neskôr začnú dosahovať dôchodkový vek až v budúcom roku. Ďalším príkladom je napríklad, ak sa niekto narodil v roku 1962. Tejto osobe nárok na predčasný dôchodok vznikne až pri odpracovaní 40 rokov a štyroch mesiacov. Pri narodení v roku 1963 zas musí mať žiadateľ o predčasnú penziu odpracovaných minimálne 40 rokov a šesť mesiacov.

S každým rokom potom potrebný počet odpracovaných rokov rastie o dva mesiace.

Je tu však aj výnimka, ktorá sa ráta inak. Finsider upozorňuje: „Avšak napríklad pri ľuďoch narodených v roku 1967 ešte dôchodkový vek nie je určený. Pri nich by sa v súčasnosti použil dôchodkový vek pre ročník 1966. Podľa tohto princípu by musel žiadateľ, ktorý sa narodil v roku 1967, na predčasný dôchodok odpracovať 41 rokov a dva mesiace. Pri roku narodenia 1968 by to bolo 41 rokov a štyri mesiace a pri narodení v roku 1969 by to už malo byť 41 rokov a šesť mesiacov.“