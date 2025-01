Princezná Kate prvýkrát otvorene prehovorila o náročnom období liečby rakoviny. Prezradila, ako je na tom teraz

Princezná Kate sa po viac ako roku prvýkrát samostatne objavila na verejnosti – a pre matku troch detí to bol mimoriadne dojímavý výlet, keď sa vrátila do nemocnice, v ktorej sa liečila. Táto príležitosť ju prinútila zaspomínať si na vlastný priebeh liečby a otvorene prehovorila o tom, aké to bolo náročné.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Mirror, princezná z Walesu navštívila nemocnicu Royal Marsden v Londýne, v ktorej sa liečila na rakovinu. Túto návštevu využila na to, aby osobne poďakovala personálu za výnimočnú starostlivosť, podporu a súcit v uplynulom roku, ale aj vyjadrila podporu tým, ktorí v súčasnosti podstupujú liečbu.

Podelila sa o svoju skúsenosť

Prechádzajúc cez vstupné dvere povedala: „Keď sem prichádzam hlavným vchodom, po toľkých tichých, súkromných návštevách, je to vlastne celkom príjemné.“

V rozhovore s pacientkou, ktorá práve začala chemoterapiu, Kate opísala vplyv tejto zákernej choroby na jej rodinu ako „naozaj, naozaj ťažký“. „Liečba je naozaj taká odlišná a taká rôznorodá, že to na rodiny vplýva rôzne,“ dodala princezná.

Kate oznámila, že koncom minulého leta ukončila svoju vlastnú chemoterapiu, pričom jej ochorenie diagnostikovali vo februári. Lekári stanovili diagnózu rakoviny po tom, ako strávila dva týždne na londýnskej klinike v Marylebone po operácii brucha.

V nemocnici sa tak vedela s pacientmi stotožniť a podeliť sa s nimi o vlastný príbeh. „Myslíte si, že liečba je ukončená, pokračujete v tom… každodenné úlohy… ale to je stále skutočná výzva. A pochopiť ako pacient, že áno, existujú vedľajšie účinky spojené s liečbou, ale v skutočnosti sú tu aj dlhodobé vedľajšie účinky,“ priznala Kate.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ako píše portál Tyla, princezná si pri tejto príležitosti spomenula aj na to, ako jej každý hovoril, aby si zachovala pozitívny prístup. Napriek tomu to bolo pre ňu náročné obdobie a priznala, že to pre ňu prišlo ako šok. Našťastie, je dnes už v remisii, ako prezradila prostredníctvom príspevku na instagramovom profile princa a princeznej z Walesu.

„Je to úľava, že som teraz v remisii a naďalej sa sústredím na uzdravenie. Každý, kto sa stretol s diagnózou rakoviny vie, že prispôsobenie sa novému normálu si vyžaduje čas. Teším sa však na ďalší rok, ktorý ma naplní. Mám sa na čo tešiť. Ďakujem všetkým za vašu neustálu podporu. C.,“ napísala princezná k fotografii z nemocnice, ktorú navštívila.