Budú len o 20% drahšie ako klasické. Táto spoločnosť premenila okná na solárne panely

Jedným zo spôsobov sú napríklad solárne panely. Možno aj vo vašom meste ste ich postrehli niekoľko na strechách domov. Táto spoločnosť však prichádza s praktickejším riešením. Na solárne panely premení obyčajné okná.

Mali by byť súčasťou každej domácnosti

Predstavte si, že by každé jedno okno vo vašej domácnosti produkovalo elektrickú energiu. Ako informuje portál CNN, kalifornský startup prichádza so zaujímavým riešením, vďaka ktorému sa solárne panely v podobe okien môžu stať skutočnosťou. Spoločnosť Ubiquitous Energy vytvorila priehľadné solárne bunky, vďaka ktorým dokáže vytvoriť sklá s názvom ClearView Power.

Miles Barr, zakladateľ spoločnosti, sa pre CNN vyjadril, že takéto sklá môžu byť umiestnené kamkoľvek, napríklad do domu, na prostriedky hromadnej dopravy, ale pokojne napríklad aj na mobilný telefón. Aj keď na podobnom projekte pracuje viacero spoločností, nápad je ešte stále len v plienkach a chvíľu potrvá, kým sa stane bežnou súčasťou života. Avšak napríklad v Kalifornii sa požaduje, aby bol každý novopostavený dom vybavený ekologickými prvkami, napríklad vo forme solárnych panelov.

Sú solárne okná efektívne?

Inštalovanie okien s novou technológiou si nevyžaduje žiadnu námahu navyše, vsádzajú sa rovnakým spôsobom ako klasické okná. Základom okien so solárnymi bunkami je špeciálne farbivo, ktoré umožní viditeľným slnečným lúčom preniknúť dovnútra, zachytáva však neviditeľné infračervené žiarenie. Pigmenty zachytávajúce žiarenie sa bežne nachádzajú všade okolo nás, v prípade špeciálnych okien sa však žiarenie premieňa na elektrickú energiu.

Nevýhodou takýchto okien je, že ich účinnosť je pomerne nízka. To, či sa to oplatí, teda záleží od toho, akú plochu solárne bunky pokryjú a v akej cenovej relácii sa budú okná pohybovať. Podľa Barra okná vyprodukujú približne dve tretiny energie, ktorú dokážu vyprodukovať solárne panely a ich cena by mala byť len o 20 percent vyššia, ako cena bežných okien. Navyše, solárne okná nemajú celkom nahradiť solárne panely, mali by skôr slúžiť ako doplnok k nim.