Budete v budúcnosti bez vlasov? Nový výskum navádza na jednoduchý trik, stačí sa pozrieť na pravú ruku

Strata vlasov, respektíve plešatenie u mužov môže mať rôzne dôvody a spúšťače. Je to lotéria, do ktorej sa nikto nechce zapojiť, píše portál LAD Bible.

Vypadávanie vlasov, respektíve mužská plešatosť, je jav, ktorému sa nedá nejak extra vyhnúť a ani sa naň preventívne pripraviť. Nový výskum, ktorý vykonali vedci v Taiwane, však ukazuje, ako sa mladší muži môžu dozvedieť, či ich v budúcnosti čaká postupná strata vlasov.

Výskumu sa zúčastnili stovky ľudí

V štúdii uskutočnenej na Taiwane medzi 240 mužmi vo veku nad 37 rokov, ktorým bola diagnostikovaná androgénna alopécia (inak známa ako mužská plešatosť), vedci zistili, že tento stav môžu naznačovať práve prsty na pravej ruke. Ako je to možné? V praxi to znamená, že sa stačí pozrieť na vašu pravú ruku. Ak je váš prstenník dlhší, než ukazovák, je riziko plešatosti oveľa vyššie, píše o výskume The Sun.

Záver výskumu teda znie, že mužská plešatosť, ktorá bežne postihuje až dvoch z troch mužov, sa vyskytuje šesťkrát častejšie, ak je mužský prstenník dlhší ako ukazovák. „Naša štúdia zistila, že čím nižší je pomer druhej a štvrtej číslice prstov na pravej ruke, tým väčšie je riziko vzniku alopécie,“ povedal vedúci výskumník Ching-Ying Wu z Kaohsiung Medical University

Začať to môže ešte pred dvadsiatkou

Základ výskumu je z medicínskeho hľadiska postavený na teórii, že dlhší prstenník môže byť znakom vysokej expozície testosterónu, ku ktorej došlo ešte v maternici. Hladiny pohlavného hormónu absorbovaného pred narodením môžu mať vplyv aj na zdravie srdca, počet spermií a pravdepodobnosť autizmu – ako aj na vývoj vlasových folikulov.

Podľa výskumu z Taiwanu sa plešatosť môže začať ešte pred dosiahnutím 20. roku života, no bežnejšie je, ak sa objaví až neskôr, okolo štyridsiatky.