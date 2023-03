Bude sa skúška v autoškole opakovať? EÚ chce, aby boli starší vodiči „pretestovaní“, tieto 4 signály môžu byť problém

Nemecký Bild priniesol správu o tom, že by vodičom nad 70 rokov mohla vzniknúť povinnosť preukázať spôsobilosť šoférovania, ak v ňom chcú pokračovať aj naďalej. Európska únia totiž uvažuje nad prísnejšími pravidlami, ktoré by sa teda dotkli aj Slovákov.

Európska únia má za cieľ znížiť počet úmrtí na cestách a práve toto diskutované pravidlo by k tomu mohlo prispieť.

Hovorí sa o tom, že vodiči by po dovŕšení 70 rokov mali preukázať svoje vodičské schopnosti. Navyše, nešlo by iba o jednorazový krok, ale museli by ho opakovať každých päť rokov.

Bild dodáva, že zatiaľ nie je jasné, ako by to mohlo vyzerať v praxi a či šoférom bude stačiť osvedčenie od lekára alebo súčasťou preukázania vodičských schopností bude nejaký typ skúšok. Aktuálne u nás platí, že vodiči nad 65 rokov musia absolvovať pravidelné prehliadky u lekára, uvádza MV SR.

Európska únia má skutočne ambiciózny cieľ, a to, aby do roku 2050 nedochádzalo k úmrtiam na cestách. Bližším krokom je, že do roku 2030 chce znížiť počet smrteľných nehôd na polovicu.

4 varovné signály

A od čoho by mohla závisieť spôsobilosť vodičov? Nemecký denník spomína štyri varovné signály. Čo sa týka zraku, nemala by sa vám pri čítaní objavovať rozmazaná škvrna a mali by ste dokázať zachytiť sirény policajného auta. Zároveň by ste nemali mať problém vstať zo stoličky bez bolesti a varovným signálom môže byť aj to, ak potrebuje dlhší čas na bežné činnosti, ako napríklad umývanie riadu.

Ak ste u seba zachytili niektorý z varovných signálov, nechajte si skontrolovať svoju spôsobilosť na šoférovanie a buďte zodpovedným vodičom.