Buď ich milujete alebo nenávidíte: 10+ najväčších klišé z vianočných filmov, ktoré sa stále opakujú

Vidíme ich takmer v každom jednom vianočnom filme a niektorým už môžu vadiť, pretože by očakávali niečo originálnejšie, ďalším prinášajú dokonalý obraz Vianoc, bez ktorého si ich už ani nedokážu predstaviť. Nech patríte do ktorejkoľvek skupiny, zhrnuli sme najčastejšie klišé scény, ktoré môžete vidieť vo vianočných filmoch po celé roky stále dookola.

Vianočné filmy majú svoju neopakovateľnú atmosféru a k tomuto obdobiu nepochybne patria. Ocitnúť sa na chvíľu pri ich pozeraní v idylickom svete nie je vôbec zlé, vďaka týmto klišé sa však môže zdať, že každý jeden film je na vlas úplne rovnaký. Na druhej strane však snímkam dodávajú to pravé čaro, preto ich filmovým tvorcom nemôžeme vyčítať.

Hlavná hrdinka prichádza do malého mesta

Vracia sa domov na Vianoce ku svojej rodine, prichádza pracovne, za niekým na návštevu alebo nech sú už jej dôvody akékoľvek, filmy s vianočnou tematikou často začínajú práve takto. Samozrejme, tu zažije skutočné čaro Vianoc, a to aj keď tieto sviatky možno spravidla neznáša. Musíme spomenúť aj atmosféru mestečka, ktoré žiari svetielkami, susedia chodia ku sebe navzájom koledovať a tvária sa, že celý svet je dokonalý.

Stretne toho pravého

Áno, rozumieme, že sa táto scéna musí objaviť v každej jednej romantickej komédii odohrávajúcej sa počas Vianoc. Ale čo sa týka všetkých klišé, pri tomto je snáď najmenej pravdepodobné, že sa vám prihodí aj v skutočnom živote. Vráťme sa však späť k filmom. Práve téma lásky spojená s Vianocami je divácky mimoriadne atraktívna, a preto ju vidíme na obrazovkách tak často. Veď čo je čarovnejšie, ako prežiť začiatok romantického vzťahu práve počas Vianoc?

Jej pravý je niekto iný, než si myslela

Pri vzťahoch ešte zostaneme a tento bod nie je typickým iba pre vianočné filmy, ale pre filmy s romantickou zápletkou celkovo. Ak sa hrdinka počas Vianoc rozhodne získať muža svojich snov, na konci je to väčšinou niekto iný, než o koho sa usilovala. Napríklad jej kamarát, ktorý vždy stál po jej boku.

Ten, čo nemá rád Vianoce si ich zamiluje

Rolničky vyzváňajú, sneh padá, pri ceste na vianočné trhy sa vám zdravia susedia. Asi takto nejako vyzerá scéna z vianočného filmu, ktorú môže prekaziť iba hrdina, ktorý nemá rád tieto sviatky. Ako už asi tušíte, v priebehu filmu zistíme, prečo Vianoce nemá rád, spravidla je za tým nejaká tragická udalosť či nepríjemné spomienky z detstva, napokon však objaví ich kúzlo.

Všetci v rodine majú na Vianoce partnera… Okrem hlavného hrdinu

Keď prichádza hlavná hrdinka či hlavný hrdina k rodičom domov na Vianoce, stretáva sa tu celá ich obrovská rodina. Všetci súrodenci, bratranci a sesternice, tety a ujovia. Každý z nich má pri sebe svojho partnera, samozrejme, okrem našej ústrednej postavy. Rodina jej to neustále vyčíta a k tomu všetkému musí počúvať poznámky o tom, že už si možno ani nikoho nenájde, keďže mladšia sestra sa už vydala, alebo je práve tehotná. Nemusí však zúfať, ešte to síce netuší, ale my ako diváci už vieme, že čoskoro sa to zmení.

Hádky medzi blízkymi

Keď je už rodina takto pokope, nemôžu chýbať nezhody a hádky. Toto klišé je asi najpravdepodobnejšie, že postretne aj nás v reálnom živote. Vo filmoch sa spravidla nakoniec aj tak vždy všetci zmieria, a tak s týmto posolstvom skúsme pristupovať ku svojim blízkym tieto sviatky aj my.

Stretnete niekoho z minulosti

V takejto príjemnej rovine ešte zostaneme a spomenieme ďalšie klišé, ktoré sa vo vianočných filmoch objavuje veľmi často, vždy však divákom vyčarí úsmev na tvárach. Či už ide o stretnutie s blízkym priateľom, s ktorým mal hrdina hlbší vzťah, kamarátom zo školy alebo možno aj rivalom, po rokoch vždy dôjde k uzmiereniu alebo si postavy uvedomia, že city, ktoré mali, pretrvávajú stále a možno svoje šťastie už viac nemusia hľadať, pretože ho majú pred sebou.

Súperenie so susedmi

Predovšetkým v amerických vianočných filmoch vidíme, ako musia susedia medzi sebou neustále bojovať o to, kto má krajšiu vianočnú výzdobu, krajšie vyzdobený dvor pred domom alebo viac žiariacich svetielok. Niektoré filmy sú založené práve na tejto zápletke, v ďalších sa iba kritizujú hrdinovia, ktorí nemajú doma dostatok vianočnej výzdoby, pretože to symbolizuje, že nemajú radi Vianoce. Ako už viete, to sa s veľkou pravdepodobnosťou zmení.

Dokonalý vianočný stromček

Rovnako ako s výzdobou, je to vo filmoch aj s vianočným stromčekom. Musí byť rovný, hustý, veľký a dokonalý. Hrdinovia sa mnohokrát vydávajú za hľadaním toho pravého. Kým sa tak nestane, americké filmové Vianoce sa nemožu uskutočniť.

Stane sa vianočný zázrak, v ktorý už nikto nedúfal

Tieto zázraky môžu mať rozličnú podobu. Či ide o nejaké znamenia, ktoré si hrdinovia vysvetlia po svojom, vyriešia sa ich zdanlivo neriešiteľné problémy, stretne sa celá rodina pokope, aj keď to malo byť inak, v niektorých prípadoch prichádza aj skutočný Santa. Vo filmoch s vianočnou tematikou je prípustné skutočne všetko a často sú práve tieto “zázraky” vyvrcholením príbehu, po ktorom nasleduje šťastný koniec.

Bozk pod imelom alebo pri padajúcom snehu

A čo môže byť romantickejšou bodkou za vianočným filmom, ako bozk dvoch zamilovaných ľudí, ktorí po nástrahách konečne našli k sebe cestu? Počkať, musí sa tak stať pod imelom, ktoré sa zhodou okolností ocitne nad ich hlavami alebo uprostred ulice, kde práve začína husto padať sneh. Ak ste romanticky založení, pravdepodobne by vás uskutočnenie takýchto predstáv potešilo. A preto vám ich v tento vianočný čas prajeme.